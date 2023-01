Saiba quem é MC Pipokinha, funkeira que viralizou na web após nocaute no palco

Foto: Reprodução/ Instagram

Esqueça o fandango, a majurada, a milonga e o pau de fitas. A nova sensação, pelo menos nas redes sociais, da cultura sulista não tem a ver com a tradição da região. O nome do momento bebe, ou melhor, “se afoga” na fonte do funk sudestino que já ganhou o país.

Com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, MC Pipokinha, de 24 anos, natural de Tubarão (SC), já tem história suficiente na web para receber o título de revelação do funk e escandalizar com a performance que mistura ousadia com experimental, chegando a agressividade.

Foto: Reprodução/ Instagram

Conhecida como “rainha da p*tar*a”, Doroth Helena, viralizou na web com músicas explícitas e coreografias de deixar até mesmo a pessoa menos conservadora da Terra boquiaberta. Entre as canções da artista estão ‘Bota na Pipokinha’, ‘Eu Sou a Mc Pipokinha’, ‘Tira as Crianças da Sala’, ‘Beat do Mario Bros’ e ‘Bota Tudo Nessa Porra’.

Sem pudor ao cantar sobre a vida sexual, Pipokinha leva para os palcos de baladas pop dedicadas ao público LGBTQIAPN+ uma apresentação interativa na qual os dançarinos puxam o público para dançar e chegam a reproduzir posições sexuais.

Nas performances, Pipokinha já chegou a simular sexo oral em cima do palco, e uma fã desmaiou ao ser acertada por um chute acidental dado pelo dançarino da cantora, Jonas Kaik.

O sucesso de Pipokinha foi tanto que a artista assinou contrato com a produtora de funk paulista Novo Império, do empresário Wagner Magalhães, que dirigiu a carreira do MC Fioti na época de “Bum bum tam tam”.

Devido ao conteúdo +18 publicado pela jovem, o perfil de Pipokinha na web já foi derrubado pelo Instagram cerca de três vezes. Na última, a cantora entrou na Justiça de SP contra a plataforma pedindo danos morais de R$ 90 mil pela desativação do perfil. O pedido foi negado.

Além de causar nos palcos, Pipokinha mantém ativo um perfil em uma plataforma adulta na qual vende fotos e vídeos sensuais.

