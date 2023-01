saiba quem foram os participantes que mais ganharam seguidores

Foto: Reprodução/TV Globo

O “BBB 23” ainda nem começou oficialmente, mas alguns dos participantes famosos e anônimos já deram um salto no número de seguidores nas redes sociais.

O primeiro programa do confinamento vai ao ar nesta segunda-feira (16) e pode mudar a movimentação da lista de mais seguidos.

Até o momento da publicação desta matéria, Paula é a que ganhou seguidores e encabeça a lista com mais de 500 mil pessoas que passaram a acompanhá-la no perfil do Instagram.

Confira:

1 – Paula (@paulafreitasr)

Foto: Divulgação

Vinda da Casa de Vidro, a moça ganhou mais de 500 mil seguidores e atualmente possui cerca de 519 mil seguidores no perfil do Instagram.

2 – Fred (@Fred)

Foto: Reprodução/ Gshow

O ex de Boca Rosa já era famoso antes de ser anunciado no “BBB 23”, mas conseguiu dar um impulso nas redes sociais após ser confirmado. Ele conseguiu 400 mil novos seguidores e possui um total de 9,6 milhões.

3 – Gabriel (vulgofop)

Foto: Divulgação

Também da Casa de Vidro, o modelo conseguiu 340 mil seguidores e hoje possui um total de 400 mil na rede social.

4 – Bruna Griphao (brunagriphaoo)

Foto: Gshow

A atriz que esteve em “Nos Tempos do Imperador” é mais uma do camarote que viu os números do Instagram crescerem. Ela ganhou cerca de 300 mil novos fãs e soma 3 milhões de seguidores.

5 – Larissa (larisantosbe)

Foto: Divulgação

Mais uma participante anônima, Larissa conseguiu cerca de 150 mil novos seguidores e possui um total de 257 mil no perfil do Instagram.

