Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro do BBB 2023

Foto: Globo

Os primeiros participantes do Big Brother Brasil 2023 foram anunciados pela Globo nesta terça-feira (10). Diferentemente das edições anteriores, a Casa de Vidro do BBB teve início antes mesmo do programa propriamente dito.

Os novos rostos foram anunciados durante o intervalo do programa ‘Encontro’, nesta terça, por volta das 10h30.

Giovanna Leão, natural de Campinas, de 25 anos, moradora do Rio de Janeiro. No perfil com pouco mais de 1.113 mil seguidores, a jovem mostra um pouco sobre a vida e suas viagens.

Manoel Vicente, de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, de 32 anos. O rapaz é médico médico psiquiatra, e especialista em depressão. Momentos antes do anúncio na Casa de Vidro, o participante tinha 12,3 mil.

Paula Freitas, do Pará, é biomédica e comunicadora, de 28 anos. Nas redes sociais a jovem já conta com 10 mil seguidores e usa o perfil para divulgar os momentos de lazer, exercícios e viagens.

Gabriel Tavares, de Ribeirão Preto. O rapaz de 24 anos é modelo e administrador. No perfil do Instagram, o administrador já conta com 66 mil seguidores.

Dos quatro participantes, apenas dois irão entrar, um homem e uma mulher.

Neste ano, a Casa de Vidro foi instalada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O público poderá interagir com os visitantes do local.

Para definir quem irá entrar para a casa, os telespectadores poderão votar no site do Gshow. As informações sobre a votação serão divulgadas pela emissora ainda nesta semana.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.