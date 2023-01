SAIU! Antecipação do 13º salário do INSS; confira o calendário de pagamentos

Segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que têm direito ao 13º salário já podem comemorar. Isso porque, a autarquia já liberou o calendário de pagamento o benefício extra. No entanto, neste ano terá uma novidade.

Deferente de como ocorreu nos últimos anos, os pagamentos, tanto da primeira quanto da segunda parcela do décimo terceiro, serão realizados entre os meses de agosto e dezembro, conforme o Decreto 10.410 publicado em 2020.

Pagamento do 13º salário do INSS

O pagamento do 13º salário do INSS é concedido aos segurados que recebem os seguintes benefícios:

Aposentadoria por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão.

Ficam de fora os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da RMV (Renda Mensal Vitalícia).

Cabe salientar que o benefício extra é pago em duas parcelas, sendo a primeira equivalente a 50% do valor de direito do segurado, e a segunda o restante da quantia, com desconto do Imposto de Renda (IR), quando for o caso.

Calendário de pagamentos

Para os segurados que ganham um salário mínimo:

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 25 de agosto 24 de novembro 2 28 de agosto 27 de novembro 3 29 de agosto 28 de novembro 4 30 de agosto 29 de novembro 5 31 de agosto 30 de novembro 6 1º de setembro 1º de dezembro 7 4 de setembro 4 de dezembro 8 5 de setembro 5 de dezembro 9 6 de setembro 6 de dezembro 0 8 de setembro 7 de dezembro

Para segurados que ganham mais que o salário:

Benefício final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 1º de setembro 1º de dezembro 2 e 7 4 de setembro 4 de dezembro 3 e 8 5 de setembro 5 de dezembro 4 e 9 6 de setembro 6 de dezembro 5 e 0 8 de setembro 7 de dezembro

Como consultar o pagamento do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Tabela de descontos do INSS 2023

Abaixo, confira na tabela qual o valor do desconto do INSS, conforme a faixa salarial:

Salário de contribuição ( R$) Contribuição (R$) Alíquota (%) 1.302 97,65 7,5 1.400 106,47 7,61 1.500 115,47 7,7 1.600 124,47 7,78 1.700 133,47 7,85 1.800 142,47 7,92 1.900 151,47 7,97 2.000 160,47 8,02 2.100 169,47 8,07 2.200 178,47 8,11 2.300 187,47 8,15 2.400 196,47 8,19 2.500 205,47 8,22 2.600 215,33 8,28 2.700 227,33 8,42 2.800 239,33 8,55 2.900 251,33 8,67 3.000 263,33 8,78 3.100 275,33 8,88 3.200 287,33 8,98 3.300 299,33 9,07 3.400 311,33 9,16 3.500 323,33 9,24 3.600 335,33 9,31 3.700 347,33 9,39 3.800 359,33 9,46 3.900 372,19 9,54 4.000 386,19 9,65 4.100 400,19 9,76 4.200 414,19 9,86 4.300 428,19 9,96 4.400 442,19 10,05 4.500 456,19 10,14 4.600 470,19 10,22 4.700 484,19 10,3 4.800 498,19 10,38 4.900 512,19 10,45 5.000 526,19 10,52 5.100 540,19 10,59 5.200 554,19 10,66 5.300 568,19 10,72 5.400 582,19 10,78 5.500 596,19 10,84 5.600 610,19 10,9 5.700 624,19 10,95 5.800 638,19 11 5.900 652,19 11,05 6.000 666,19 11,1 6.100 680,19 11,15 6.200 694,19 11,2 6.300 708,19 11,24 6.400 722,19 11,28 6.500 736,19 11,33 6.600 750,19 11,37 6.700 764,19 11,41 6.800 778,19 11,44 6.900 792,19 11,48 7.000 806,19 11,52 7.100 820,19 11,55 7.200 834,19 11,59 7.300 848,19 11,62 7.400 862,19 11,65 7.500 876,19 11,68 7.507,49 877,24 11,68

Vale lembrar que a contribuição é descontada diretamente do salário do trabalhador formal. Desde 2019, com a reforma da Previdência, o cálculo da contribuição é progressivo, variando de 7,5% a 14%, de acordo com a faixa de salário.