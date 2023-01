SAIU o REAJUSTE das aposentadorias e pensões do INSS para 2023; ÓTIMA NOTÍCIA para os brasileiros

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai reajustar os valores dos benefícios a partir de janeiro deste ano. A correção se dá mediante ao novo salário mínimo, que vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023.

O piso nacional ampliado começou a valer no dia 1º de janeiro, último domingo. No entanto, os segurados do INSS começam a receber os benefícios com os valores reajustados a partir de 25 de janeiro.

O reajuste foi de 8,91% em relação ao salário mínimo de 2022 (R$ 1.212). Desse modo, os trabalhadores terão um ganho real de 2,7%. Consequentemente, quando o piso nacional é corrigido, os benefícios do INSS também são alterados.

Todavia, não só o salário base da autarquia é mudado. O teto do INSS também sofrerá um reajuste, passando de R$ 7.087,22 para R$ 7.718,69. Os segurados que recebem um salário e meio, passarão a receber o valor de R$ 1.980.

Vale lembrar que, cerca de 37 milhões de pessoas recebem os benefícios do INSS atualmente. Do total, 60% tem direito a apenas um salário mínimo. Veja quando os beneficiários receberão os novos valores.

Calendário de pagamentos do INSS – janeiro 2023

Para quem ganha um salário mínimo:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro;

Benefício com final 2 – 26 de janeiro;

Benefício com final 3 – 27 de janeiro;

Benefício com final 4 – 30 de janeiro;

Benefício com final 5 – 31 de janeiro;

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro;

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro;

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro;

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro;

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro.

Para quem ganha mais que o salário mínimo:

Benefício com final 1 e 6 – 1º de fevereiro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de fevereiro;

Benefício com final 3 e 8 – 3 de fevereiro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de fevereiro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de fevereiro.

Como consultar os benefícios?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).