SALÁRIO-MÍNIMO NÃO aumentou até agora

Oficialmente, o valor do salário-mínimo em 2023 é R$ 1.302,00. Esse aumento condiz com a MP (Medida Provisória), assinada por Jair Bolsonaro, ex-presidente, no mês de dezembro de 2022. Anteriormente, o piso era de R$ 1.212, ou seja, menos R$ 90,00. Contudo, mesmo não tendo tido um reajuste efetivo, os trabalhadores poderão receber ainda mais no primeiro semestre.

O percentual de 7,42% é o válido atualmente. Portanto, o valor fica além da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), cujo percentual em 2022 foi de 5,69%. Contudo, como você verá em detalhes na matéria deste sábado (21) do Notícias Concursos, a aprovação do Congresso em dezembro, anunciada amplamente, foi do valor de R$ 1.320,00 para o salário-mínimo.

Afinal, o salário-mínimo aumentará ou não?

O valor definido citado acima considera a inflação e o crescimento médio do PIB em cinco anos. Contudo, a aprovação feita no Orçamento infelizmente não cobriu o aumento.

Dessa forma, tudo indica que o brasileiro provavelmente terá dois pisos oficiais esse ano. Isso porque Lula determinou, ao longo dessa semana, a criação do plano para a valorização do salário dos brasileiros em, no máximo, 45 dias.

Então, algumas medidas serão discutidas a fim de viabilizar tal aumento. Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, declarou também que o governo revisará e anunciará, provavelmente, um reajuste dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Lembrando que, aproximadamente, 60 milhões de cidadãos brasileiros recebem salário-mínimo.