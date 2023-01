Salvador terá leitos e ambulâncias para Lavagem do Bonfim

Foto: Divulgação / Basílica do Bonfim

Um esquema de saúde foi montado para atender aos fiéis e turistas que participarão da Lavagem do Bonfim, em Salvador, na quinta-feira (12).

De acordo com a prefeitura, o atendimento, que foi montado pela Secretaria Municipal da Saúde, terá um módulo assistencial instalado ao lado da Colina Sagrada, com funcionamento das 7h às 21h,

A estrutura contará com dez leitos de saúde, sendo um de estabilização equipado com suporte avançado à vida. Além disso, uma ambulância do Samu 192 ficará disponível no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências.

Outras duas ambulâncias acompanharão o cortejo para o atendimento ágil de possíveis ocorrências no percurso entre o bairro do Comércio e a Colina Sagrada, no Bonfim.

No total, conforme informou a prefeitura, serão 23 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores envolvidos na operação.

Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, localizada no Largo de Roma, estará de prontidão durante a festa, servindo de apoio para os casos de maior complexidade.

“Estamos montando uma estrutura robusta para assegurar que as possíveis ocorrências da festa do Bonfim sejam acolhidas com agilidade e resolutividade. Nossas equipes já têm expertise na prestação desse perfil assistencial e nossa expectativa é que tudo transcorra na mais perfeita paz”, explicou o titular da Saúde municipal, Decio Martins, em nota.

