Salvamar instala mais dois postos em praias de Salvador

Foto: Bruno Concha/Secom

Mais dois postos da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) foram instalados em praias de Salvador. A iniciativa faz parte da programação da Operação Praia Segura, iniciada nesta sexta-feira (13).

Os postos foram instalados na Praia da Rua K, conhecida como Pedra de Goodyear; e Praia do Ceper, na Pedro do Sal, ambas em Itapuã. Além disso, para reforçar o trabalho dos salva-vidas, a Salvamar também recebeu três motores de popa de 30Hp, que serão utilizados nas ações do órgão nas praias.

De acordo com Kailani Dantas, coordenador da Salvamar, os dois locais foram escolhidos como forma de reforçar postos já ativados no cotidiano, já que são locais que têm sido bastante frequentados nesta época, principalmente por turistas que se hospedam no entorno.

“O nosso setor de Planejamento indicou a ativação de uma barraca móvel nestes locais, pois notamos um grande número de ocorrências. Como os nossos postos estão distantes, a cobertura destas áreas se tornou necessária, e percebemos que a maioria dos casos de afogamento nessas áreas ocorreu com pessoas que desconhecem o local, em sua maioria turistas e visitantes”.

Múltiplas vítimas

Ainda segundo o coordenador da Salvamar, a Praia do Ceper registrou, no último final de semana, uma ocorrência de afogamento, o que também alertou para a instalação da nova base na praia em questão. Ao todo, a Salvamar contabilizou dez crianças perdidas, além de mais de 550 ações preventivas entre a sexta-feira (13) e o domingo (16).

“Este é o primeiro final de semana com Operação Especial Praia Segura, em que a gente pode contar com um número maior de servidores nas praias de Salvador e, também, de um volume expressivo de ocorrências. Chegamos a quase 90 casos entre os dias 13 e 15 de janeiro, sem contar também de crianças perdidas, que também foi um número expressivo”, afirmou o coordenador.

Além da Praia do Ceper, a Salvamar também contabilizou outras duas ocorrências de afogamentos com múltiplas vítimas, na praia de Aleluia, com oito banhistas necessitando de socorro ao mesmo tempo, além de outro afogamento na praia de Patamares, em frente à sede do órgão, onde foi necessário o reforço dos plantonistas que se deslocaram para o local. Todas as vítimas foram salvas.

Cuidados nas praias

Mesmo no verão, é importante ter cuidado nas praias. Na faixa de areia, é recomendado procurar um posto com salva-vidas de plantão, como forma de receber orientação sobre o melhor lugar para tomar banho, os locais mais perigosos e onde estão as correntes de retorno, além de evitar as áreas sinalizadas com bandeira vermelha.

A Salvamar também recomenda se a água passar do umbigo, o melhor é não se arriscar. Em caso de corrente de retorno, a dica é nadar paralelo à praia até que saia da corrente e nunca contra a correnteza, pois há risco de cansaço e possibilidade de afogamento.

Outro cuidado importante para os adultos é com o consumo de bebidas alcoólicas. Isso porque o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso. Sendo assim, o ideal é evitar a combinação álcool e banho de mar. Excesso de comida antes do banho também não é recomendado, devido ao risco de congestão.

Estrutura

A Salvamar dispõe de 270 agentes, distribuídos em 35 postos, ao longo de 28 quilômetros de orla, no trecho entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga (próximo ao kartódromo). Outros quatro postos móveis atuam diariamente e servem também a eventos do município. Os profissionais têm a missão de proteger e orientar banhistas e demais frequentadores.

A estrutura de atuação é composta por moto aquática, pranchões, pés-de-pato, máscaras de mergulho, respiradores, capacetes e botes. Os salva-vidas também realizam medidas preventivas, educacionais, de orientação e de salvamento em ambientes aquáticos, evitando afogamentos e preservando a vida de quem estiver em perigo.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.