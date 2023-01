Samarco anuncia vagas abertas de emprego na região Sudeste

Em busca de novos talentos, a Samarco anunciou novas vagas de emprego na região Sudeste do país. A mineradora está com postos abertos nas cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Anchieta, no Espírito Santo, em linha com a retomada das operações com mais segurança e tecnologia.

Dentre os cargos ofertados, destacam-se as funções de Coordenador de Manutenção e Especialista em Marketing, com requisitos que variam de acordo com a posição desejada. Considerada uma empresa diversa, com profissionais de diferentes formações e níveis de escolaridade, a Samarco incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, de diferentes raças, credos, identidades de gênero e orientações sexuais.

A empresa reforça, no entanto, que formação no ensino superior, experiência na área, conhecimento em inglês e no Pacote Office são essenciais em ambos os casos. Além disso, é fundamental que o candidato resida na mesma cidade da vaga.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, auxílio creche, consignado, cooperativa de crédito, home office, participação nos lucros e resultados, previdência, privada, programas de treinamento, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a área de Trabalhe Conosco da empresa, disponível aqui, para conferir as ofertas e cadastrar o currículo.

Sobre a empresa

A Samarco é uma empresa privada de mineração e beneficiamento de minério de ferro, com sua produção voltada para clientes externos. A mineradora brasileira foi fundada em 1977 e atualmente é controlada através de uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton, cada uma com 50% das ações da empresa.