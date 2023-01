Samsung apresenta aparelho para controlar dispositivos da casa

A Samsung Electronics apresentou, durante a CES 2023, principal evento de tecnologia que está sendo realizado esta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, o SmartThings Station, um hub doméstico inteligente e acessível, fácil de usar e com carregamento rápido. A solução oferece configuração rápida e compatibilidade com uma grande variedade de produtos domésticos inteligentes, incluindo dispositivos que usam o Matter, padrão desenvolvido para conectar dispositivos domésticos.

À medida que o mercado de casas inteligentes continua a crescer, a Samsung explica que os usuários precisam de maneiras simples, interoperáveis e confiáveis para conectar um número mais significativo de dispositivos. Com o SmartThings Station, os usuários podem automatizar diferentes aspectos do ambiente doméstico, estabelecendo rotinas que agregam comodidade ao dia e ajudam a reduzir o desperdício de energia, como desligar luzes e eletrodomésticos com facilidade.

O SmartThings Station da Samsung é fácil de configurar. Quando um usuário liga o dispositivo pela primeira vez, mensagens pop-up aparecerão no smartphone Samsung Galaxy do usuário para ajudar a guiá-lo pelo processo de conexão sem complicação. Os usuários também podem escolher a opção de integrar dispositivos de forma eficiente com uma simples leitura de um QR Code com a câmera de um smartphone.

Adapta-se intuitivamente às rotinas diárias dos usuários

Um hub doméstico inteligente permite que vários dispositivos, incluindo termostatos, iluminação, interruptores e tomadas, se interconectem perfeitamente com outros dispositivos já conectados ao servidor doméstico inteligente, de forma que todos trabalhem juntos para criar um ambiente harmonizado. O SmartThings Station facilita a automatização de rotinas predefinidas criadas por meio do aplicativo móvel SmartThings, sem exigir que os usuários controlem dispositivos individuais manualmente.

Ao pressionar o Smart Button na SmartThings Station, os usuários podem ativar uma rotina criada em seu aplicativo SmartThings. Por exemplo, na hora de dormir, um toque rápido pode desencadear uma rotina para dormir – que pode apagar as luzes, fechar as persianas e baixar a temperatura. Ou, se uma noite de cinema estiver prevista, uma rotina de cinema pode ligar a TV e diminuir as luzes.

Ao sair de casa, o SmartThings Station pode desligar tomadas e aparelhos não utilizados para economizar energia e ativar um sistema de segurança. Os usuários também podem querer uma rotina de jogo, que pode ativar configurações específicas na TV, como a iluminação, e ativar o modo ‘Não perturbe’.

Os consumidores podem acionar até três rotinas distintas apenas pressionando o Smart Button de forma diferente, com toque curto, toque longo ou toque duplo. As rotinas também podem ser ativadas por meio do aplicativo SmartThings (disponível para Android e iOS), estejam as pessoas em casa ou fora.

Compatibilidade com dispositivos Galaxy

O SmartThings Station também é integrado ao SmartThings Find da Samsung, um serviço de rastreamento de dispositivos que vem sendo cada vez mais usado. Ele ajuda os usuários a encontrar dispositivos perdidos – pressionar duas vezes o Smart Button pode tocar o telefone próximo, facilitando a localização.

Atuando como um scanner de dispositivos dentro de casa, o SmartThings Station ajuda os usuários do Samsung Galaxy a rastrear a localização de seus dispositivos registrados – de smartphones, tablets, smartwatches e fones de ouvido a pertences pessoais, como chaves ou uma carteira que possua um dispositivo Galaxy SmartTag ou SmartTag+ integrado.

Ao escanear os dispositivos, o SmartThings Station informará aos usuários a localização dos dispositivos inteligentes conectados ou tags em casa e compartilhará um alerta no smartphone do usuário quando uma tag ou dispositivo sair ou voltar para casa.

O SmartThings Station também é um carregador com suporte para carregamento sem fio de até 15 W. Os usuários podem optar por receber um alerta quando o carregamento for concluído, para que possam pegar de onde pararam ou alternar para carregar outro dispositivo.

O SmartThings Station será lançado nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. O dispositivo estará disponível em preto ou branco a partir do início de fevereiro de 2023 no mercado dos Estados Unidos. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.