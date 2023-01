Samsung prepara novidades para dispositivos conectados

A Samsung Electronics aproveitou a CES 2023, principal evento de tecnologia que está sendo realizado esta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, para apresentar sua visão de um mundo conectado por meio da Calm Technology. O conceito propõe uma rotina mais tranquila com tecnologias de ponta que melhoram a vida dos usuários, fornecendo experiências mais inteligentes e intuitivas.

A fabricante detalhou planos para cumprir a experiência conectada com a aposta no Matter, um sistema criado para permitir que equipamentos domésticos de diversas marcas possam conversar entre si, e na linha SmartThings, composta por soluções que tragam facilidades para o dia a dia.

Uma parte fundamental dessa visão é o aumento da interoperabilidade, permitindo que os consumidores conectem mais de seus dispositivos, sejam eles da Samsung ou de uma marca parceira. Como a indústria busca trazer um novo nível de compatibilidade por meio do padrão de casa inteligente Matter, a Samsung declarou seu compromisso com essa filosofia de parceria. A SmartThings foi uma das primeiras marcas a adotar o Matter e a Samsung é membro fundador da Home Connectivity Alliance (HCA), que trabalha para gerar padrões de conectividade para essa área.

Alguns dos recursos destacados são o SmartThings Home Monitor e SmartThings Pet Care, que trazem conveniência para a experiência conectada, monitorando e compartilhando alertas para qualquer coisa fora do comum – para pessoas e animais de estimação. Impulsionados pelas Smart TVs Samsung, esses serviços são algumas das muitas maneiras pelas quais a marca e sua plataforma conectada SmartThings estão criando uma casa ainda mais inteligente.

Quais são as novidades

Na CES, a Samsung anunciou a mais recente inovação em casa inteligente, com o SmartThings Station – seu primeiro produto a ter suporte integrado ao Matter desde o início. Trata-se de um dispositivo que faz o gerenciamento dos dispositivos conectados dentro de uma casa. O SmartThings Station transforma o carregador sem fio da Samsung em um hub doméstico inteligente, que pode gerenciar o estado de sua casa com o toque de um botão.

A empresa também apresentou inovações e tecnologias de última geração, como por exemplo o conceito de Spatial AI – presente no JetBot AI+ – que possibilitam melhores experiências domésticas de acordo com as dimensões de cada ambiente.

A Samsung também deu uma prévia do Relumino Mode, que chegará este ano nas TVs Samsung Neo QLED 8K e 4K de 2023 para possibilitar a visualização de conteúdo para pessoas com deficiência visual. O Modo Relumino realça os contornos e melhora o contraste e a cor para que o conteúdo fique mais nítido e fácil de apreciar.

Além disso, a Samsung também exibiu um novo par de óculos Relumino, que estreou na CES 2018 como parte de seu projeto C-Lab do programa de aceleração de startups, bem como seu aplicativo para tornar a experiência visual mais agradável e personalizada em todas as telas.

Parcerias de tecnologia

O foco em experiências conectadas também se estendeu à revelação de novas parcerias, incluindo o anúncio de uma colaboração expandida com a Philips Hue. Agora, o vídeo reproduzido pelas TVs Samsung pode combinar a iluminação Philips Hue por meio do aplicativo Philips Hue Sync TV, que pode ser baixado da loja de aplicativos nas TVs da marca. Esta é a primeira solução para sincronizar iluminação e conteúdo de TVs Samsung sem hardware adicional.

A Samsung também tem planos com a Harman para injetar um novo nível de inteligência, personalização e conveniência na experiência dentro da cabine do carro. O centro desse esforço é o Harman Ready Care, que usa um algoritmo de aprendizado de máquina para coletar e processar dados dos sensores do carro para medir a sonolência e a distração do motorista, fornecendo intervenções personalizadas para mitigar riscos e ajudar a melhorar o bem-estar do motorista.

Com mais dispositivos conectados, a Samsung também detalhou como as inovações de segurança e privacidade serão essenciais para a construção de ecossistemas de dispositivos conectados. A empresa apresentou o Samsung Knox Matrix, que sincronizará credenciais de maneira conveniente e segura entre dispositivos, protegendo informações confidenciais por meio de monitoramento mútuo em várias camadas por meio da tecnologia blockchain privada.