Santa Casa do Pará anuncia concurso público com 250 vagas para cargos de nível médio e superior

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) anunciou a realização de um novo concurso público destinado ao preenchimento de vagas nas áreas administrativas e de saúde da instituição.

Os candidatos devem comprovar nível médio/técnico e superior para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela Santa Casa do Pará chegam a R$ 3,6mil.

A banca responsável pela organização do concurso é a Cetap.

Vagas e salários Santa Casa do Pará

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará oferece, ao todo 250 vagas, além de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível Médio/Técnico

Assistente administrativo – 23 vagas;

Assistente de informática – 3 vagas;

Técnico de contabilidade – 4 vagas;

Técnico de enfermagem – 77 vagas;

Nível Superior – Médicos

Anestesiologia – 9 vagas;

Cirurgia geral – 3 vagas;

Cirurgia pediátrica – 8 vagas;

Cirurgia plástica – 1 vaga;

Clínica médica – 7 vagas;

Hematologia e hemoterapia – 1 vaga;

Medicina do trabalho – 2 vagas;

Nefrologia – 2 vagas;

Ginecologia e obstetrícia – 21 vagas;

Infectologia – 2 vagas;

Ortopedia e traumatologia – 1 vaga;

Pediatria – 56 vagas;

Medicina intensiva – 13 vagas;

Genética médica – 1 vaga;

Reumatologia – 4 vagas;

Nível Superior – Diversas Áreas

Analista de sistemas – 2 vagas;

Engenheiro civil – 1 vaga;

Estatístico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Psicólogo – 2 vagas;

Terapeuta ocupacional – 2 vagas;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade exigida para o cargo.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário oferecido para os cargos de nível médio é de R$ 1.215,50, para uma jornada de 30 horas semanais.

Já os cargos de nível superior possuem remuneração de R$ 3.696,38, também para uma jornada de 30 horas semanais.

Inscrições Santa Casa do Pará

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Santa Casa de Misericórdia do Pará devem realizar a inscrição entre os dias 18 de janeiro de 2023 até o dia 15 de março de 2023, diretamente pelo site da Cetap, banca responsável pelo processo seletivo.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 52,00 a R$ 79,00.

Etapas concurso público Santa Casa do Pará

O concurso público para a Santa Casa do Pará contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva e discursiva , ambas de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos;

, ambas de caráter eliminatório e classificatório, comum para todos os cargos; Prova de títulos, de caráter classificatório, apenas para os cargos de nível superior;

A prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 16 de abril de 2023.

O concurso público para a Santa Casa do Pará tem validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez pelo mesmo período de tempo.

Clique aqui e leia o edital na íntegra para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso público do Santa Casa do Pará.