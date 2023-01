A Santa Helena iniciou suas operações em 1942 e atualmente é uma das maiores indústrias de alimento à base de amendoim presente em todo o território nacional. Nesta data, novas oportunidades de empregos foram anunciadas em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Santa Helena abre novos EMPREGOS pelo Brasil

Quando o assunto é amendoim, a Santa Helena é referência nacional, a companhia possui o propósito de levar o melhor alimento ao alcance de todas as pessoas. O grupo foi classificado como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo 5º ano consecutivo, isso mostra que ela valoriza seus funcionários e busca oferecer o melhor aos mesmos.

Nesta data, a empresa está em busca de novas pessoas para compor sua equipe. As vagas exigem profissionais proativos, com autonomia, senso de dono e espírito de liderança. Confira a seguir os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Representante Comercial – Necessário possuir registro no CORE (pessoa jurídica e física), conhecimento da região em uma base de clientes e experiência na função. (Pelotas/RS, Uruguaiana/RS);







Vendedor Externo – Necessário possuir registro de pessoas jurídica CNPJ, veículo próprio e CNH B, possuir CNAE: 47.21-1 ou semelhantes, experiência com vendas. (Ribeirão Preto/SP).

Veja também: Yazaki do Brasil abre novas vagas de emprego em várias regiões do país

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas vagas anunciadas devem acessar o site 123 empregos. Logo depois, seguir as orientações divulgadas e cadastrar um currículo atualizado através do link disponibilizado.

Saiba mais sobre os principais processos de recrutamento de grandes empresas e vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.

Saiba mais sobre os principais processos de recrutamento de grandes empresas e vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos.