Santo Amaro da Purificação coloca o Terno de Reis na rua

Nossa conversa hoje é sobre o Terno ‘Os Filhos do Sol’, uma das festas mais bonitas e animadas do Recôncavo Baiano. O evento acontece sempre no primeiro sábado de janeiro e atrai centenas de pessoas, não só da Bahia, mas de outros estados do Brasil e até do exterior. Gente anônima e famosa como o cineasta espanhol Pedro Almodóvar e a atriz espanhola Marisa Paredes, que participaram da festa em 2001 e ficaram encantados com o espetáculo. E você já conhece o Terno? Já foi em Santo Amaro da Purificação para aplaudir essa manifestação popular? Se não foi, vá!

Este ano, o evento completa 69 anos e já está tudo pronto para o cortejo ser um dos mais bonitos e animados de todos os tempos. O Terno ‘Filhos do Sol’ foi criado há quase 70 anos, mais precisamente em 1954, por Rodrigo Velloso – um dos filhos de dona Canô e de seu Zezinho. O Terno surgiu para celebrar o aniversário de casamento do casal.

No início, era uma festa familiar feita no capricho. Aos poucos, amigos da família participaram da festa até que os Velloso resolveram colocar o Terno na rua. Todo ano, o povo santo-amarense se prepara para a festa que aquece a economia da cidade: hotéis lotados, restaurantes cheios … Alguns moradores enfeitam as fachadas das casas.

Os mais antigos colocam cadeiras nas calçadas, recebem parentes que trocaram Santo Amaro por Salvador, ou qualquer outro lugar, mas morrem de saudade da terrinha. O dia que o Terno sai é dia de matar a saudade, de festejar. Aliás, o tema do Terno este ano é: “Celebrar a vida “.

Nesses 69 anos, o Terno não saiu em 2021 e 2022 por causa da pandemia. Este ano volta com toda força. Uma dica: o cortejo vai sair da Escola Pingo de Ouro, que fica na Rua Ferreira Bandeira, depois das sete da noite. É bom chegar cedo para o esquenta.

A expectativa é que o público supere os números dos anos anteriores. A ‘Filarmônica Lira dos Artistas’ vai abrir o cortejo, que passarána porta da casa onde dona Canô morava, como acontece todos os anos. Depois, segue em direção a Igreja de Nossa Senhora da Purificação.

História

Foram os portugueses que trouxeram para o Brasil essa manifestação cultural chamada de Terno de Reis, uma referência aos três reis magos que levaram incenso, mirra e presentes para o Deus Menino. Os brasileiros, por sua vez, colocaram elementos da nossa cultura.

O Terno de ‘Reis Filhos do Sol’ é um exemplo disso. Segundo a Bíblia Sagrada, a festa de Reis é para celebrar o encontro dos Reis Magos com o menino Deus. É no dia de Reis, 6 de janeiro, que os católicos desmontam suas árvores de Natal encerrando o ciclo das festas natalinas. Este ano, em Santo Amaro da Purificação, a festa vai ser, sábado (7).

O Terno já faz parte do calendário cultural de Santo Amaro. Durante a pandemia, Rodrigo Velloso tinha um plano B: colocar os personagens do Terno em um caminhão que desfilaria pelas ruas da cidade para amenizar as famílias, muitas delas enlutadas, por perderem parentes. Mas, com o agravamento da doença, o plano foi suspenso e o Terno não saiu.

A primeira saída do Terno após dois anos de pandemia vai ser especial. O Terno cresceu tanto que foi criada a Associação Cultural Filhos do Sol, presidida por Carlos Dias. Rodrigo Velloso é o presidente de honra e me conta entusiasmado da felicidade que está com a volta da festa.

Leonardo Galvão, Otávio Bispo dos Santos e George Alves (Foto: Acervo Wanda Chase)

“Nesta edição o Terno vai homenagear Nossa Senhora da Purificação e o Babalorixá José Raimundo Lima Chaves, o Pai Pote, do Terreiro Ilê Axé Oju Onirê , disse Rodrigo. “ Para mim é uma alegria, uma honra. Entendo como reconhecimento ao meu trabalho religioso, cultural e social”, comentou Pai Pote.

Felizes também estão os três rapazes escolhidos para serem os Reis Magos. O empresário Leonardo Galvão, de 39 anos, fala que sempre acompanhou a festa, mas nunca imaginou que um dia participaria como rei mago. O mecânico industrial Otávio Bispo dos Santos, de 31 anos é outro rei mago. “Fiquei feliz com o convite. Eu sempre acompanhei o cortejo de longe, e agora eu vou participar. Isso é muito gratificante”. O terceiro Rei Mago é o autônomo George Alves, que se diz “um pouquinho nervoso”.

Vamos lá, minha gente, celebrar a vida! De repente você vai encontrar Caetano e fazer uma selfie com ele, abraçar um amigo que há mais de dois anos você não vê. O Terno Filhos do Sol é isso! Parabéns Rodrigo Velloso, presidente de honra da brincadeira séria e lúdica!! Cante e dance ao som da Filarmônica Lira dos Artistas. E bom Ano Novo!!

