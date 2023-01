São Francisco invade orla após vazão da barragem de Sobradinho

Foto: Reprodução / TV Bahia

O Rio São Franciso invadiu a orla de Juazeiro, no norte da Bahia, após a vazão da barragem de Sobradinho igualar redorde atingido em 2022, quando liberou 4.000 m³ por segundo. O volume é o maior dos últimos 12 anos.

A liberação ocorre por causa das chuvas na região. A vazão atual significa cinco vezes a normal, que é de 800m³.

A água do rio invadiu a Orla 2 da cidade, local em que moradores fazem exercícios físicos e andam de bicicleta. Por isso, não é possível transitar no local. De acordo com a Defesa Civil do município, a vazão coloca famílias ribeirinhas em estado de alerta. O bairro Angary, em Juazeiro, um dos mais atingidos, oito famílias foram levadas para apartamentos locados pela prefeitura.

Ainda segundo a pasta, as famílias são mantidas em estado de alerta e já é previsto prejuízos para comerciantes de algumas regiões da cidade.

