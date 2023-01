São José do Belmonte (PE) divulga processo seletivo com 510 vagas em diversas áreas

A Prefeitura de São José do Belmonte no estado do Pernambuco está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São José do Belmonte – PE vão de R$ 1.302,00 a R$ 6.750,00 mensais.

Vagas e salários São José do Belmonte – PE

A Prefeitura de São José do Belmonte – PE oferece, por meio de processo seletivo, 510 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída entre os seguintes cargos e secretarias:

Secretaria de Educação

Assistente de sala – 20 vagas;

Auxiliares de serviços gerais – 10 vagas;

Cuidador – 7vagas;

Merendeira – 10 vagas;

Motorista para o programa Futuro da Gente – 7 vagas;

Motorista de ônibus – 10 vagas;

Professor de língua portuguesa – 2 vagas;

Professor de matemática – 2 vagas;

Professor de história – CR;

Professor de geografia – CR;

Professor de ciências – 1 vaga;

Professor pedagogia – 15 vagas;

Professor de educação física,

Vigilante – 5 vagas.

Secretaria da Mulher

Assistente social – 1 vaga;

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga;

Motorista – 1 vaga;

Orientador social – 1 vaga;

Recepcionista – 1 vaga;

Psicóloga – 1 vaga.

Secretaria de Agricultura

Agente administrativo – 2 vagas;

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga;

Engenheiro agrônomo – 1 vaga;

Motorista de carro pipa – 1 vaga;

Motorista de caçamba – 1 vaga;

Operador de retroescavadeira – 2 vagas;

Operador de pá carregadeira – 1 vaga;

Operador de patrol – 1 vaga;

Vigilante – 3 vagas.

Secretaria de Obras

Agente administrativo – 2 vagas;

Engenheiro civil – 2 vagas;

Gari – 85 vagas;

Motorista compactador – 1 vaga;

Motorista caçamba – 2 vagas;

Motorista – 1 vaga.

Secretaria de Desenvolvimento Social

Agente administrativo – 2 vagas;

Agente social cras – 1 vaga;

Assistente social secretaria – 6 vagas;

Auxiliar de serviços gerais secretaria – 6 vagas;

Educador social secretaria – 7 vagas;

Entrevistador cadúnico – 3 vagas;

Entrevistador Criança Feliz – 5 vagas;

Motorista – 3 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Oficineiro – 3 vagas;

Psicóloga secretaria – 3 vagas;

Recepcionista CREAS / conselho tutelar – 2 vagas;

Vigilante CREAS / conselho tutelar – 2 vagas;

Secretaria de Saúde

Atendente TFD – 2 vagas;

Agente comunitário de saúde – 10 vagas;

Agente de endemias – 10 vagas;

Auxiliar / técnico em saúde bucal – 14 vagas;

Assistente social NASF – 1 vaga;

Atendente de farmácia – 12 vagas;

Assistente social CAPS – 1 vaga;

Artesã CAPS – 1 vaga;

Auxiliar de serviços gerais Atenção Básica – 8 vagas;

Auxiliar de serviços gerais CAPS – 1 vaga;

Assistente administrativo UMLPM – 5 vagas;

Atendente ou recepcionista UMLPM – 4 vagas;

Assistente social UMLPM – 1 vaga;

ASG – auxiliar de limpeza geral UMLPM – 7 vagas;

ASG – auxiliar de lavanderia em geral UMLPM – 3 vagas;

ASG – auxiliar de cpa / cozinha UMLPM – 4 vagas;

biomédico / bioquímico UMLPM – 1 vaga;

Cozinheira – 2 vagas;

Cozinheira CAPS – 1 vaga;

Condutor de ambulância UMLPM – 2 vagas;

Cozinheira UMLPM – 3 vagas;

Digitador – 2 vagas;

Enfermeiro Atenção Básica – 12 vagas;

Enfermeiro CAPS – 1 vaga;

Enfermeiro UMLPM – 17 vagas;

Enfermeiro – enfermagem em saúde da mulher UMLPM – 2 vagas;

Farmacêutico UMLPM – 1 vaga;

Fisioterapeuta CAPS – 1 vaga;

Fiscal de acesso / agente de portaria UMLPM – 4 vagas;

Fisioterapeuta NASF – 3 vagas;

Fonoaudiólogo NASF – 2 vagas;

Maqueiro UMLPM – 4 vagas;

Médico plantonista UMLPM – 16 vagas;

Médico cirurgião geral UMLPM – 2 vagas;

Médico evolucionista UMLPM – 4 vagas;

Médico Atenção Básica – 2 vagas;

Motorista Atenção Básica – 4 vagas;

Motorista TFD – 3 vagas;

Motorista Atenção Primária – 3 vagas;

Nutricionista UMLPM – 1 vaga;

Odontólogo – 10 vagas;

Psicólogo NASF – 1 vaga;

Profissional de educação física – PAS e NASF – 2 vagas;

Recepcionista CAPS – 1 vaga;

Recepcionista Atenção Básica – 12 vagas;

Técnico em enfermagem Atenção Básica – 10 vagas;

Técnico em enfermagem ” imunizador” – 12 vagas;

Técnico de enfermagem UMLPM – 25 vagas;

Técnica em enfermagem CAPS – 1 vaga;

Técnico em farmácia UMLPM – 5 vagas;

Técnico em análises clínicas UMLPM – 6 vagas;

Vigia – 2 vagas;

Vigia CAPS – 1 vaga.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.302,00 a R$ 6.750,00 por mês para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições São José do Belmonte – PE

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de São José do Belmonte – PE devem realizar a inscrição até o dia 2 de fevereiro de 2023 presencialmente no endereço: Rua Augusto Zacarias da Silva, 10, Centro. Mais informações no site da Prefeitura.

Etapa processo seletivo São José do Belmonte – PE

O processo seletivo para a Prefeitura de São José do Belmonte – PE contará com a seguinte etapa:

Análise curricular comum para todos os cargos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra.