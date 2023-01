Sarau Trans acontece no mês da visibilidade trans

Foto: Reprodução

Dia 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Com isso, o Casarão da Diversidade promove o “Sarau Trans” nesta sexta-feira (13). Ainda, diversos outros eventos compõe a agenda de eventos LGBTQIAPN+ deste final de semana em Salvador. Confira:

Sexta-feira, 13 de janeiro

Serão apresentados poemas, canções, vídeos de dança e diversos outros talentos pelos membros da comunidade LGBTQIAPN+.

Quando? Sexta-feira (13), 10h

Onde? Casarão da Diversidade – Rua do Tijolo, 08, Pelourinho

Quanto? Gratuito

O aulão é promovido por quatro coreógrafos da cena LGBTQIAPN+ soteropolitana: Lucas Dancer, Marcos Silva, Tom Júnior e Hainner. As modalidades serão o Heels Dance, Floorwok e PagoBrega.

Quando? Sexta-feira (13), 13:30h

Onde? Escola de Dança da Funceb – Rua da Oração, 01, Pelourinho

Quanto? Valor social

Sábado, 14 de janeiro

Em sua segunda edição, o ensaio de verão do grupo Bailinho de Quinta promete convidados especiais, além de muito fervo, marchinha e axé.

Quando? Sábado (14), 20h

Onde? Largo Quincas Berro D’água – Rua do Açougueiro, 12, Pelourinho

Quanto? A partir de R$60,00 Ingressos no Sympla

Na grade se apresentam Deco Leal, Bela Dantas, Duda Baroni, Halsey Baiana e Nicolas Parente

Quando? Sábado (14), 23h

Onde? MIRANTE – Largo dos Aflitos, S/N, Dois de Julho

Quanto? A partir de R$60,00 Reservas aqui ou ingressos no local

Domingo, 15 de janeiro

Marcado Iaô com Ivete Sangalo

Na abertura da quinta edição do Mercado Iaô, Margareth Menezes recebe Ivete Sangalo para apresentação na Fábrica Cultural. O local também conta com gastronomia, feira com diversos produtos e serviços criativos. A entrada esta sujeita a lotação do espaço.

Quando? Domingo (15), a partir das 10h

Onde? Fábrica Cultural – Praça Conselheiro Nabuco, 33, Ribeira

Quanto? Gratuito até às 14h, após o horário os ingressos custam a parti de R$15,00 na bilheteria local

