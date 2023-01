Saulo e Marina Sena homenagearão Gal Costa no Festival

Foto: Divulgação

Saulo e Marina Sena homenagearão Gal Costa no dueto inédito que apresentarão no Festival de Verão Salvador, com a canção “Flor de Maracujá”, composição de João Donato eternizada na voz da musa da tropicália.

Acompanhado de sua banda, o baiano também receberá a mineira no palco com os sucessos “Circulou”, dele, e “Por Supuesto” e “Voltei pra Mim”, dela. O FV 23 acontece no Parque de Exposições, nos dias 28 e 29 de janeiro.

A dupla se apresenta no domingo (29). Além de Saulo e Marina, Ludmilla e Gloria Groove, Leo Santana, Xamã e Gilsons, Bell Marques, BaianaSystem e Olodum, Luísa Sonza e Alcione, Jão e Pitty, estão na grade do dia.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum

Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$80 no Sympla

