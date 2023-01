O SBT faz parte do dia a dia das famílias brasileiras há cerca de 40 anos e nesta data, está com novas vagas de empregos em diversas regiões do Brasil. Existem oportunidades para vários cargos do mercado. Confira, a seguir, tudo sobre o processo seletivo e as oportunidades disponíveis.

SBT abre novos EMPREGOS em regiões do Brasil; veja os cargos

Através de muita dedicação, atualmente o SBT conquistou mais de 100 emissoras em todo o território nacional. Trata-se da empresa do grupo Silvio Santos, que gera entretenimento e jornalismo a todas as famílias. A companhia está em constante evolução e busca levar qualidade e os melhores serviços a todos os telespectadores.

Atualmente o SBT emprega mais de 6.000 funcionários e neste momento, está em busca de novas pessoas para a formação de um time talentoso. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Analista Administrativo Júnior – Osasco/SP;

Estagiário de Jornalismo – Remoto e Porto Alegre/RS;

Coordenador de Inteligência de Mercado – São Paulo;

Eletricista – Osasco/SP;

Analista de Dados Sênior – São Paulo;

Especialista de Auditoria em Sistemas – Osasco/SP:

Analista de OPEC Digital Pleno – Osasco/SP;

Estagiário em Direito – São Paulo;

Analista de Suporte de Vendas Júnior – Osasco/SP;

Técnico de Manutenção de TV – Jaú/SP;

Auxiliar de Auditório – Osasco/SP;

Jovem Aprendiz – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo do SBT, os candidatos devem realizar a sua inscrição através do site 123 empregos.

