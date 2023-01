SBT tem novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

O SBT está contratando novos colaboradores. Há 40 anos, a emissora foi ao ar pela primeira vez no Brasil como uma emissora de televisão aberta. O canal estreou na noite de quarta-feira, 19 de agosto de 1981, realizando o antigo sonho de seu fundador, Silvio Santos. Durante o lançamento transmitido ao vivo, o apresentador aplaudiu: “Quando cheguei aqui, as pessoas me cumprimentaram e disseram: ‘Acabou a novela”.

Para entender como surgiu o SBT, ou sistema de televisão brasileiro, é preciso retroceder algumas décadas, explicando os antecedentes de novas concessões aprovadas pelo governo federal que permitiam a empresários que já possuíam TVs e algumas gravações de TV. Ainda no período da ditadura militar brasileira (1964-1985), expandiu seus canais para rede nacional.

A receita da TV Silvio Santos é clara: muita comida enlatada para crianças para preencher uma carga horária enorme e programas que buscam todos os dias o que a própria direção da rede diz que é popular – o sofrimento das pessoas e o que deu certo no passado. O esquema antigo. Junte tudo, garantindo sempre uma fórmula de sucesso de audiência para o próprio Silvio Santos. A nova rede investiu muito no apelo fácil.

Analista Administrativo Júnior;

Técnico de Manutenção de TV;

Analista de Dados Sênior;

Coordenador de Inteligência de Mercado;

Analista de OPEC Pleno;

Jovem Aprendiz;

Analista de Operações Digitais Pleno.

Como se candidatar

Envie o seu currículo para as vagas divulgadas pela empresa SBT acessando o site 123 empregos.

