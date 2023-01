Scheffer abre 14 vagas de emprego pelo Brasil

As unidades de produção da companhia Scheffer, combinando produtividade com responsabilidade ambiental, compreendem mais de 150.000 hectares de vegetação nativa. Com mais de trinta anos de história, eles têm se desenvolvido e aprimorado de modo sustentável, incorporado desafios e identificado oportunidades, o que tem promovido não só o desenvolvimento da marca, mas também o desenvolvimento de alimentos, vestuário e outros mercados diretamente afetados por ela.

Scheffer tem novas oportunidades de trabalho ao redor do país

A Scheffer faz negócios no mundo todo, incluindo no Brasil. Tendo mais de 200.000 hectares de terras agricultáveis, eles cultivam milho em 2 safras, algodão e soja, além de armazenarem grãos, pecuária e mineração. Eles possuem 9 franquias de produção em Maranhão e no Mato Grosso, além da Colômbia e de uma mineradora no estado do Pará.

A saúde do solo determina a qualidade da produção agrícola e sua capacidade de sustentar a produção e a colheita. Por essa razão, nunca foi de extrema importância repensar a sua relação com as vidas que existem por aí. Planejam olhar para o futuro e nos desafiar a ir além do que sabem. Combinam décadas de conhecimento com novas tecnologias para praticar a agricultura regenerativa.

Coordenador de Transporte de Pessoas;







Ana. de Agricultura Precisão;







Supervisor de Aviação Agrícola;







Tec. de Agricultura Precisão;







Coordenador de Oficina Agrícola Automotiva;







Técnico Agrícola;







Coordenador Segurança do Trabalho.

Como se candidatar

Participe do processo seletivo das oportunidades oferecidas pela companhia Scheffer criando um cadastro no site 123 empregos. Encontre o cargo desejado e se inscreve se os requisitos forem compatíveis com o seu perfil.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se em uma das possibilidades de contratação de grandes empresas do país.