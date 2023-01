Scheila Carvalho recebe Jacaré e esposa em Salvador

Foto: Reprodução/ Instagram

A casa de Scheila Carvalho foi cenário para um encontro de gigantes neste final de semana. Após curtir uma verdadeira maratona de shows na primeira semana do ano, a dançarina abriu as portas de casa para receber um velho conhecido, seu parceiro de É O Tchan, Edson Cardoso, o Jacaré.

O ex-dançarino, que vive no Canadá, desembarcou a capital para curtir o verão baiano, foi recebido com um churrasco na casa da artista com Tony Salles.

Discretos, a dupla não divulgou muito sobre a reunião, apenas algumas imagens nas redes sociais. Jacaré chegou ao país com a esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos, Rafael e Beatriz. Na web, a companheira de Jacaré agradeceu pela recepção ao casal.

“Encontro de milhões! Hoje fomos recebidos por esse casal nota mil. Comemos um churrasco 5 estrelas feito pelo chefe Tony Sales, regado com muita música top e conversas maravilhosas. Agora espero poder retribuir um pouquinho desse carinho lá na terra do norte. Foi maravilhoso, muito obrigada, nós amamos”, escreveu ao compartilhar uma foto com Scheila e Tony.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.