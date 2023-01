se atualizar Cadúnico, corro o risco de ser excluído?

Nesta semana, o Governo Federal está atualizando o sistema do app do Auxílio Brasil com informações sobre os pagamentos de janeiro do Bolsa Família. Segundo as informações oficiais, as liberações começam já no próximo dia 18, e nenhum usuário quer correr o risco de perder o benefício social até lá.

Neste sentido, alguns beneficiários estão usando as redes sociais para questionar se o processo de atualização do Cadúnico pode fazer com que o indivíduo perca o direito de receber o benefício este mês. Este é um questionamento normalmente cercado de temor e de desinformação nas redes sociais.

Como se sabe, o Cadúnico do Governo Federal é uma espécie de cadastro que precisa ser atualizado ao menos uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na família do cidadão. Uma morte, um nascimento, a entrada de um integrante em um emprego ou até mesmo a mudança de endereço são apenas alguns exemplos de situações que precisam ser informadas no cadastro.

A depender do dado que é inserido no Cadúnico, o cidadão pode sim perder o direito de receber o Bolsa Família. Imagine, por exemplo, que um integrante da família consegue um emprego formal e a renda per capita deste núcleo familiar ultrapassa a casa dos R$ 525. Neste caso, esta família não teria mais direito de receber o benefício.

Contudo, a não atualização não é uma solução correta. Ao tentar esconder este emprego do Governo Federal, o cidadão corre o risco de perder o benefício por inconsistência no cadastro. Note que o trabalho formal do integrante da família estará registrado no sistema do Ministério do Trabalho, e poderá ser descoberto facilmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Pente-fino

Também é importante lembrar que o sistema de pagamentos do Bolsa Família deverá passar por um pente-fino nos próximos dias. O Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias confirmou esta informação.

Assim, é possível dizer que todas as contas do Cadúnico serão analisadas mais uma vez. É possível que as famílias que esconderam as suas informações ou tentaram burlar o cadastro de alguma forma sejam identificadas e percam o direito de receber este e outros benefícios.

No final das contas, a principal dica é sempre manter o seu Cadúnico atualizado com informações sempre verdadeiras. Caso você se encaixe em todas as normas de permanência no Bolsa Família, não há o que temer.

Bolsa Família

Como dito, em janeiro os pagamentos do Bolsa Família devem começar no próximo dia 18 e seguem até o dia 31. Assim como acontecia no ano passado, o programa dividirá os pagamentos em grupos diferentes com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um.

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).