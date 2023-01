Seazone ABRE CARGOS no Sul e remotos; Veja!

Confira tudo sobre a companhia e veja exatamente o que é necessário.

A Seazone, startup considerada uma das quatro maiores empresas do ramo de aluguel por temporada no Brasil, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, vale a pena destacar quais são as oportunidades disponíveis:

Analista Comercial – Florianópolis – SC – Pessoa jurídica;

Analista de Customer Success – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Dados Jr – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Design de Interiores – Florianópolis – SC – Pessoa jurídica;

Analista de Design de Interiores – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Incorporação – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Novos Projetos – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Onboarding – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Operações – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Analista de Parcerias Construtoras – Florianópolis – SC e Remoto- Pessoa jurídica;

Analista de Prospecção de Parceiros – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Atendimento e relacionamento com hóspede – Florianópolis – SC e Remoto;

Cientista de Dados Pleno – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Desenvolvedor Backend Pleno – Python/Django – Florianópolis – SC e Remoto – Pessoa jurídica;

Estagiário Comercial – Florianópolis – SC e Remoto – Estágio;

Estágio em Cultura e Retenção na área de People – Florianópolis – SC – Estágio;

Técnico em Edificações – Florianópolis – SC – Efetivo.

Mais sobre a Seazone e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Seazone, é interessante destacar que a empresa conta com um time especializado nas tendências do mercado imobiliário e dispõe de uma gestão smart para rentabilizar o aluguel de imóveis por temporada.

Antes de tudo, visa oferecer a melhor experiência ao hóspede e maximizar retornos do investidor, sem burocracia, faz parte do que a Seazone se propõe a ser. Até por isso, seu trabalho é pautado em oferecer a melhor experiência ao hóspede e maximizar os retornos do proprietário/investidor, com soluções inovadoras.

