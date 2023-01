Secretaria de Educação da Bahia recebe inscrições para mais de 15 mil vagas para 40 cursos técnicos

A Secretaria de Educação da Bahia (SEC-BA) abriu o período de inscrição para seleção de estudantes para 40 cursos técnicos de nível médio gratuitos. A oferta da pasta é de 15.365 vagas para o ano letivo de 2023. Segundo o cronograma, as inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de janeiro.

Os interessados poderão se inscrever via Internet, exclusivamente por meio da página do processo seletivo. As inscrições são gratuitas. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher o município, a unidade de ensino e o curso desejado.

De acordo com a Secretaria de Educação da Bahia, poderão se inscrever para concorrer às vagas os estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública e deseja uma formação profissional. Estudantes que cursaram essa etapa do ensino em escolas particulares com bolsa integral também poderão se inscrever.

Seleção via sorteio

Conforme indicado no edital, a seleção dos inscritos será feita por meio da realização de um sorteio eletrônico no dia 16 de janeiro. Os candidatos sorteados devem se apresentar no Centro ou unidade compartilhada para os quais se inscreveu e realizar a matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro.

Ainda segundo a pasta, as oportunidades são para os Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e unidades compartilhadas, localizados na capital baiana e em mais 93 municípios da Bahia. As aulas serão ministradas presencialmente, com início no dia 6 de fevereiro.

As vagas contemplam 40 cursos de 13 eixos tecnológicos e são ofertadas de acordo com as demandas socioeconômicas e ambientais dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Entre os cursos ofertados, estão os de Administração, Logística, Análises Clínicas, Edificações, Agropecuária, Instrumento Musical, Informática, Gastronomia e Segurança do Trabalho.

