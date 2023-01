Secretaria de Educação de Penedo lança Processo Seletivo Simplificado 2023

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo abre inscrição para Processo Seletivo Simplificado (PSS) a partir de terça-feira, 10 de janeiro.

O PSS que visa o preenchimento de vagas é necessário para iniciar o ano letivo 2023, no próximo mês de fevereiro, quando também ocorrem as provas objetivas do concurso público lançado pela Prefeitura de Penedo.

Considerando as regras do certame suspenso pela pandemia de Covid-19, se faz necessário a realização do PSS cujo prazo de inscrição termina na quinta-feira, 12.

O edital do PSS 2023 da Semed publicado nesta sexta-feira, 06, prevê que, após a realização do concurso e sua homologação, os contratados assinarão distrato para que o servidor aprovado disponha da sua vaga.

A rescisão seguirá ordem decrescente, ou seja, do último que foi convocado no Processo Seletivo 01/2023 ao primeiro colocado, para que o servidor efetivo assuma sua vaga.

O local de inscrição para o PSS 2023 da Semed Penedo é a antiga Unidade Senai, situada na Avenida Wanderley, onde a Escola Municipal Santa Luzia funciona parcialmente, com acesso pela entrada do ginásio.

Confira abaixo, na íntegra, o edital do PSS 2023 da Semed Penedo

Edital PSS 2023 Semed Penedo