Secretaria de Saúde de Penedo orienta população sobre hanseníase

Secom PMP

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Penedo prioriza o Janeiro Roxo com orientações sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase, inclusive para combater o preconceito que envolve essa doença que pode deixar sequelas irreversíveis.

O Dia D do Janeiro Roxo realizado no Centro de Saúde da Mulher na quinta-feira, 26, teve palestras da equipe que atua no centro de referência para tratamento da hanseníase em Penedo, com participação de paciente curado por meio do tratamento gratuito disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

“Eu descobri a hanseníase já de forma tardia e passei dias sentindo muitas dores. Agradeço muito a enfermeira Jaqueline e a Dra. Verônica que sempre estiveram à disposição para me ajudar. Me passaram os remédios certos e hoje não sinto mais dores e estou curado”, disse Wesley Santos, paciente tratado e livre da doença.

Antigamente conhecida como lepra, a hanseníase afeta principalmente pele, olhos, nariz e nervos periféricos. Os sintomas incluem manchas claras ou vermelhas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. O tratamento precoce evita lesões irreversíveis que pode causar paralisias nas mãos e nas pernas.

“A hanseniase é contagiosa, mas desde o primeiro dia do tratamento, o paciente para de transmitir a doença. Com isso ele não precisa se afastar da família ou dos seus afazeres diários. Por isso é muito importante procurar um posto de saúde ao identificar algum dos sintomas e iniciar o tratamento.”, esclareceu a Dra. Verônica Lins.

Os postos de saúde de Penedo estão preparados, com equipe treinada para diagnosticar a hanseníase e proceder o tratamento com acompanhamento de médicos e enfermeiros.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo