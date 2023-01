Secretaria de Saúde de Penedo promove ações educativas durante festejos de Bom Jesus

Assessoria SEMS

A festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo recebe milhares de pessoas que irão prestigiar os festejos religiosos e as atrações musicais que começam nesta quinta-feira (5).

Por isso, a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal da Saúde (SEMS), realizará diversas ações de promoção à saúde.

Durante o dia, serão realizadas blitz educacionais levando informações para todos os motoristas. Já a noite, perto da arena dos shows, haverá distribuição de preservativos e ações de conscientização para as pessoas curtirem a festa com mais segurança.

A Vigilância Sanitária da SEMS Penedo também estará presente na festa realizando a fiscalização das barracas que comercializarão comidas e analisará se estão seguindo as recomendações de higiene e segurança.

A SEMS também terá equipe de plantão no estande localizado ao lado das arquibancadas para realizar atendimentos de urgência e emergência durante todo a festa de Bom Jesus dos Navegantes.

“Os pacientes que precisarem de atendimento mais complexo serão direcionados para a UPA do nosso município e também estaremos com nossas equipes das unidades de suporte básico e avançado do SAMU à disposição para as demais ocorrências”, informa a diretora da UPA Penedo, Camylla Gouveia.