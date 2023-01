Secretaria Municipal de Saúde inicia mutirões contra a dengue em Penedo

Assessoria SEMS

A batalha contra o mosquito Aedes Aegypti, responsável por transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya, é constante em Penedo. Nesta quinta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) iniciou os mutirões contra a dengue nos bairros da cidade.

A primeira localidade foi o Bairro Santa Cecília, conhecido como Matadouro, onde os agentes de endemias visitaram as casas em buscas de focos da dengue e orientando os moradores sobre a importância de eliminar a água parada e manter os quintais limpos.

“Eu sempre deixo os agentes entrarem aqui em casa e mostro com orgulho meu quintal limpo. Está sempre limpo para não deixar o mosquito nascer. Só o pé de acerola que suja um pouco, mas não deixo água parada aqui”, disse Dona Maria de Fátima ao receber um dos agentes.

No primeiro semestre deste ano, a SEMS irá realizar doze ações contra a dengue. A Superintendente da Vigilância em Saúde, Jamilla Gabriela Santos Peixoto, alertou para as pessoas ficarem atentas porque logo os agentes de endemias podem estar no seu bairro.

“Em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, estamos iniciando nossas ações preventivas de combate à dengue. Ações como essas foram desenvolvidas em 2021 e 2022 e surtiram um efeito positivo na diminuição dos focos do mosquito, bem como nas notificações de pessoas com a doença”, disse a Superintendente Jamilla Peixoto.

Confira o cronograma dos mutirões, lembrando que as datas podem sofrer alterações:

25/01 – Santa Izabel (Cacimbinha)

08/02 – Santo Antônio (Barro Vermelho)

28/02 – Santa Luzia (Barro Duro)

15/03 – Vila Matias

29/03 – Castro Alves (Bititinga)

11/04 – Vitória

26/04 – São José

10/05 – Senhor do Bonfim (Oiteiro)

24/05 – Madre Espírito Santo e Lot. São Gonçalo

14/06 – Rosete Andrade

28/06 – Centro

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo