Secretário da Casa Civil da Bahia é exonerado 2 dias após posse

Foto: Wilson Dias/ABr

O deputado federal Afonso Florence foi exonerado do cargo de secretário da Casa Civil da Bahia nesta quinta-feira (5), dois dias após tomar posse. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado e publicada no Diário Oficial.

Em nota, a administração informou que que a exoneração teria sido dada para que o parlamentar fique liberado para concluir o mandato de deputado federal, que já está em andamento.

No anúncio, também foi divulgado que as funções da Casa Civil no estado serão assumidas pelo Chefe de Gabinete, Carlos Mello.

Foto: Divulgação

Afonso havia tomado posse como secretário na terça-feira (3), junto com os outros nomes anunciados por Jerônimo Rodrigues (PT). A cerimônia aconteceu na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), localizada no Centro Administrativo do estado (Cab).

Ao todo, são 17 homens e 8 mulheres no secretariado. Destes, pelo menos 16 pertencem a partidos políticos – 6 do PT, 2 do MDB, 2 do PC do B, 2 do PSD, 1 do PSB, 1 do PV e 1 do Avante. Os outros 9, que não possuem ligação partidária, foram indicados pela base aliada.

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.