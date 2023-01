Sedur contrata engenheiros civis temporariamente para o carnaval

Foto: Bruno Concha/Secom

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) abriu inscrições para processo seletivo de engenheiros civis nesta quarta-feira (4). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 15 vagas. O trabalho é temporário e tem como objetivo reforçar a equipe para o carnaval.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da terça-feira (3). Os interessados podem se candidatar na internet até a próxima segunda-feira (9). A taxa de inscrição é de R$15 e os interessados devem ter curso superior completo em Engenharia Civil, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), além de experiência de um ano na função.

O diretor de Fiscalização da Sedur, Alexandre Tinoco, explica a importância do trabalho destes profissionais na folia soteropolitana, que reúne milhares de pessoas. “Eles vão vistoriar todas as estruturas instaladas nos circuitos. Com isso, vamos reforçar nossas equipes, visando garantir uma festa segura e ordenada para a população e para os visitantes”, declara.

