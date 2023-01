Semana começa com AVISO GERAL para beneficiários do INSS; VITÓRIA?

No mês de fevereiro, a contribuição previdenciária dos trabalhadores ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passará por um reajuste. Trata-se de uma correção prevista em lei, que tem como base a inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor).

A saber, o INPC é também utilizado para atualizar a tabela de benefícios do INSS, como aposentadorias, pensões e auxílios com valores acima de um salário mínimo.

É válido ressaltar que, atualmente, a alíquota de recolhimento é progressiva. Portanto, a contribuição aumenta conforme a faixa de renda do contribuinte. Veja abaixo a tabela com os novos valores das contribuições.

Até R$ 1.302 (um salário mínimo): 7,50%;

Entre R$ 1.302,01 e R$ 2.571,29: 9%;

Entre R$ 2.571,30 e R$ 3.856,94: 12%;

Entre R$ 3.856,95 e R$ 7.507,49: 14%.

Dessa forma, o recolhimento dos trabalhadores que recebem até um salário mínimo sobe para R$ 97,65 por mês.

Tabela de recolhimento do INSS 2023

Salário de contribuição (R$) Contribuição (R$) Alíquota (%) 1.302 97,65 7,5 1.400 106,47 7,61 1.500 115,47 7,7 1.600 124,47 7,78 1.700 133,47 7,85 1.800 142,47 7,92 1.900 151,47 7,97 2.000 160,47 8,02 2.100 169,47 8,07 2.200 178,47 8,11 2.300 187,47 8,15 2.400 196,47 8,19 2.500 205,47 8,22 2.600 215,33 8,28 2.700 227,33 8,42 2.800 239,33 8,55 2.900 251,33 8,67 3.000 263,33 8,78 3.100 275,33 8,88 3.200 287,33 8,98 3.300 299,33 9,07 3.400 311,33 9,16 3.500 323,33 9,24 3.600 335,33 9,31 3.700 347,33 9,39 3.800 359,33 9,46 3.900 372,19 9,54 4.000 386,19 9,65 4.100 400,19 9,76 4.200 414,19 9,86 4.300 428,19 9,96 4.400 442,19 10,05 4.500 456,19 10,14 4.600 470,19 10,22 4.700 484,19 10,3 4.800 498,19 10,38 4.900 512,19 10,45 5.000 526,19 10,52 5.100 540,19 10,59 5.200 554,19 10,66 5.300 568,19 10,72 5.400 582,19 10,78 5.500 596,19 10,84 5.600 610,19 10,9 5.700 624,19 10,95 5.800 638,19 11 5.900 652,19 11,05 6.000 666,19 11,10 6.100 680,19 11,15 6.200 694,19 11,20 6.300 708,19 11,24 6.400 722,19 11,28 6.500 736,19 11,33 6.600 750,19 11,37 6.700 764,19 11,41 6.800 778,19 11,44 6.900 792,19 11,48 7.000 806,19 11,52 7.100 820,19 11,55 7.200 834,19 11,59 7.300 848,19 11,62 7.400 862,19 11,65 7.500 876,19 11,68 7.507,49 877,24 11,68

Reajuste do salário mínimo 2023

Neste ano de 2023 o salário mínimo foi reajustado. Dessa forma, passou de R$ 1.212 para o valor de R$ 1.302. No entanto, o que muitos não sabem é que, com o aumento do piso nacional, o valor de alguns benefícios também é elevado.

A princípio, o governo Lula havia anunciado que o salário mínimo deste ano seria no valor de R$ 1.320. Entretanto, o valor proposto no orçamento para 2023 foi insuficiente para realizar o reajuste do piso nacional. Dessa forma, o piso deste ano será de R$ 1.302, valor proposto pelo governo de Bolsonaro ainda em 2022.

Como já mencionado, com o aumento do salário mínimo, alguns benefícios, como PIS/Pasep, benefícios do INSS, BPC e outros, também são reajustados. Portanto, neste ano de 2023, milhares de cidadãos poderão receber mais. Confira abaixo a lista de benefícios reajustados

Benefícios do INSS reajustados

A saber, os beneficiários da Previdência Social e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não podem receber um valor inferior ao piso nacional. Logo, a partir do dia 25 de janeiro, data do primeiro pagamento reajustado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), aqueles que recebem apenas o salário base serão contemplados com R$ 1.302.

Consulta aos benefícios do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).