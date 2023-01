Semana começa com GRANDE AVISO GERAL para beneficiários do INSS

Quando o cidadão tem o seu pedido do benefício previdenciário aprovado, ele recebe em seu endereço o cartão de saque do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A emissão da ferramenta não traz nenhum custo ao segurado. Além disso, é possível receber o salário diretamente em sua conta corrente.

Na prática, todo segurado recebe o cartão de saque para o recebimento da pensão, aposentadoria, e até mesmo do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Assim, quem opta por receber a quantia usando o cartão magnético, terá que fazer a retirada na agência bancária mais próxima, localizada pelo próprio INSS.

Atualmente, cerca de 36 milhões de pessoas recebem os benefícios previdenciários. A quantia mínima é de R$ 1.302, enquanto a máxima é de R$ 7.507,49. O calendário do INSS para 2023 já foi publicado, desse modo, o cronograma é dividido em duas categorias: entre quem recebem o piso e quem recebe acima disso.

Neste mês de janeiro, o calendário foi iniciado no dia 25 e deve ser encerrado na primeira semana de fevereiro. Os interessados podem consultar o calendário no aplicativo Meu INSS, seguindo a ordem de pagamento que considera o dígito final do Número do Benefício (NB), numeração que consta no cartão de saque.

Como receber a aposentadoria sem o cartão de saque do INSS?

Na hipótese de perda do cartão de saque ou até mesmo do não recebimento da ferramenta, há outras formas de conseguir acessar a aposentadoria ou pensão liberada pelo INSS. O segurado pode:

Receber o benefício usando o internet banking do banco credenciado;

Movimentar o valor do benefício pelo aplicativo da instituição financeira em que recebe o benefício;

Apresentar um documento oficial com foto em um guichê de atendimento do banco em que escolheu receber o salário.

Como pedir a segunda via do cartão de saque do INSS?

Aqueles que preferirem receber a sua pensão ou aposentadoria por meio do cartão de saque do INSS, mas estiver sem a ferramenta, pode solicitar a segunda via. A Previdência Social vai emitir o documento e enviar no endereço do cidadão. O pedido pode ser feito em:

No aplicativo Meu INSS;

Na Central de Atendimento – 135;

No banco que recebe o benefício.

Calendário de janeiro do INSS

Confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro;

Benefício com final 2 – 26 de janeiro;

Benefício com final 3 – 27 de janeiro;

Benefício com final 4 – 30 de janeiro;

Benefício com final 5 – 31 de janeiro;

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro;

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro;

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro;

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro;

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro.

Para quem recebe mais que salário mínimo:

Benefício com final 1 e 6 – 1 de fevereiro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de fevereiro;

Benefício com final 3 e 8 – 3 de fevereiro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de fevereiro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de fevereiro.