Semed Penedo retifica datas de etapas do edital do PSS 2023

Secom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo retifica alguns pontos do edital que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado (PSS) lançado no último dia 06 de janeiro.

Uma das alterações adia a divulgação do resultado parcial do PSS 2023. A princípio, a lista inicial gerada a partir da análise curricular de cada candidato seria publicada em 19 de janeiro.

Com a retificação, o resultado será publicado até o primeiro dia de fevereiro.

A alteração na data é resultado da grande quantidade de inscrições no Processo Seletivo Simplificado, com aproximadamente três mil pessoas.

Por consequência, o calendário das etapas do PSS 2023 também fica alterado, conforme consta no ato publicado no Diário Oficial do Município que pode ser conferido abaixo.

ERRATA DE PROCESSO SELETIVO 2023