SEMS Penedo comemora 10 anos de coordenação de Saúde Bucal

Por Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS

Janeiro de 2023 é um mês para se comemorar na Prefeitura de Penedo, pois se comemora 10 anos da criação da coordenação de saúde bucal, que organizou o fluxo de atendimentos e criou diversos programas que beneficiaram os usuários dos postos de saúde.

A saúde bucal no município passou a se destacar quando encontrou uma gestão interessada e comprometida sabendo a importância de cuidar do sorriso das pessoas. Os últimos anos diversos programas foram criados para melhor atenderem a população de diferentes idades.

Entre eles, o programa Saúde Bucal Noturno foi criado para atender pessoas que não podem ir ao consultório longo do dia. O Saúde Bucal na Sua Casa, que leva o atendimento até o paciente que não pode sair de casa por motivos de locomoção. Além dos serviços básicos da Atenção Primária em Saúde Bucal, Penedo oferece serviços de média complexidade no Centro de Especialidades Odontológicas para casos mais complexos.

“A sensação é de dever cumprido com a população, com os colegas e com a confiança em mim depositada pelo prefeito Ronaldo Lopes e toda sua equipe. Sempre gerir a pasta da saúde bucal buscando obter resultados positivos, permitindo que a administração pública seja vista como uma verdadeira máquina que presta serviços públicos, visando sempre as particularidades e especificidades de sua população. Fazendo que tenha como eixo norteador a satisfação dos anseios da coletividade tendo a satisfação dos usuários como base em fundamento de gestão”, disse a Coordenadora de Saúde Bucal da SEMS Penedo, Dra. Edilaine Soares.

A saúde bucal de Penedo já se tornou referência no estado e no Brasil. O município ganhou duas vezes o prêmio de melhor Estratégia em Saúde Bucal entre os municípios de 50 mil a 100 mil habitantes, além recebe o Certificado do Conselho Federal de Odontologia, estando entre as 10 melhores estratégias a nível nacional, ocupando o 7º Lugar.

Penedo também é destaque no Brasil em diversos trabalhos científicos desenvolvidos por profissionais da Atenção Primária e acadêmicos do CESMAC devido a parceria entre a instituição e o município. O município foi destaque no Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva com o trabalho “O caminho para o enfrentamento da Covid-19 no município de Penedo – AL”, de autoria da Dra. Edilaine Soares.