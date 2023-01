Senai oferece mais de 500 vagas de cursos gratuitos na Bahia

Foto: Divulgação

O Senai está com inscrições abertas para 522 vagas gratuitas de Cursos de Aprendizagem Industrial Básica em 11 municípios da Bahia. Os interessados devem se candidatar até o dia 25 de janeiro, pela internet.

O processo seletivo é voltado para jovens com idades entre 14 e 21 anos, que estejam cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio.

Há vagas nas unidades de Alagoinhas (26), Barreiras (28), Caetité (38), Eunápolis (36), Feira de Santana (29), Ilhéus (88), Jequié (38), Juazeiro (30), Lauro de Freitas (42), Luís Eduardo Magalhães (74), Salvador – Cimatec (41), Salvador – Dendezeiros (18) e Senhor do Bonfim (34).

Neste processo seletivo são oferecidos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção, Eletricista Industrial, Mecânico de Usinagem Convencional e Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais.

Para saber quais cursos são oferecidos em cada unidade, os candidatos devem acessar o site do Senai Bahia, onde também encontram o edital com todas as informações sobre o processo seletivo.

A confirmação da matrícula obedecerá à classificação geral, por ordem de inscrição, limitada ao número de vagas por unidade, curso e turno. O início dos cursos está previsto para fevereiro.

Serviço

O que: Cursos de Aprendizagem Industrial Básica – SENAI Bahia

Quando: Inscrições até 25 de janeiro

Inscrições: Pela internet, https://cursosgratuitos.senaibahia.com.br/APRENDIZAGEM-INDUSTRIAL-BASICA

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.