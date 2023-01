Senff abre 10 novas vagas de emprego em todo o Brasil

A Senff possui mais de 130 anos de trajetória e atualmente é reconhecida como uma das instituições financeiras mais importantes do Brasil. Nesta data, a empresa está com 10 vagas de emprego abertas em várias regiões do país. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a candidatura.

A Senff iniciou suas operações em 1892 como uma panificadora e através de muito trabalho duro e dedicação, a empresa se tornou um banco e hoje em dia possui o reconhecimento de várias instituições muito importantes do varejo.

A companhia acredita no potencial e na capacidade de todos os seus colaboradores e por isso, oferece um ambiente de trabalho familiar e com oportunidade de crescimento, além de vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho . Confira, a seguir, as vagas disponibilizadas.

Anls de Contas (Relacionamento) (3 vagas disponíveis) – Espírito Santo, Rio Grande do Sul;

Anls de Fraudes Jr – Curitiba/PR;

Analista Contábil Sr (Gerencial) – Curitiba/PR;

Anls de Frotas Pleno – Curitiba/PR;

Anls de Inovação e Projetos Estrat. Sr – Curitiba/PR;

Anls de Infraestrutura Sênior – Curitiba/PR;

Exec. de Negócios – Santa Catarina;

Anls Contábil (Carteiras e Regulatórios) – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta acessar o site 123 empregos e realizar a inscrição através de um currículo atualizado para empresa analisar.

