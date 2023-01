A Senff está com 10 novas vagas de trabalho disponíveis em várias regiões do Brasil. Trata-se de uma companhia que possui 130 anos de trajetória e desde sua fundação busca entregar as melhores atividades aos seus clientes. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Senff abre novos EMPREGOS em todo o Brasil; veja os cargos

A Senff foi fundada em 1892 e era uma panificadora, através de muita dedicação, atualmente a companhia se tornou uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Nesta data, a empresa busca novos profissionais para compor uma equipe talentosa.

As vagas disponíveis requerem pessoas dedicadas, que possuem um perfil profissional dinâmico e busco pelo seu crescimento profissional, visando o sucesso das atividades da empresa e a satisfação dos seus clientes e parceiros. Confira, a seguir, todas as vagas disponíveis e os locais de atuação.

Sales Development Representative – Curitiba/PR;

Analista de Controles Internos Sênior – Curitiba/PR;

Executivo de Negócios – Cascavel/PR;

Analista de Infraestrutura Sênior – Curitiba/PR;

Analista de Contas (Relacionamento) 3 vagas disponíveis – São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul;

Analista de Frotas Pleno – Curitiba/PR;

Analista de Inovação e Projetos Estratégicos Sênior – Curitiba/PR;

Analista Contábil (Fechamentos) – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Os interessados em participar da seleção de candidatos, basta acessar 123 empregos. Em seguida, seguir as orientações disponíveis e cadastrar um currículo atualizado através do link publicado.

