Séries antigas que valem a pena serem vistas novamente

Sabem aquelas séries de antigamente que nós assistíamos diretamente na televisão, por vezes com capítulos perdidos? Talvez seja uma boa revisitar elas agora que temos os streamings disponibilizando tudo completinho! Lembro que adorava chegar da escola nos idos dos anos 2000 e sentar em frente à TV para ver um bom episódio de Gilmore Girls. Não existia à época o hábito de acompanhar com regularidade, então eu perdia capítulos e, com isso, a linha temporal do seriado.

Muitos anos depois, no início da pandemia, eu resolvi reassistir Gilmore, que está disponível na Netflix e para meu espanto, ela é ainda melhor do que eu imaginava. Não apenas a linearidade dos episódios, como a minha maturidade ao longo de anos, me fizeram perceber várias nuances da série e dar ainda mais valor. Na sequência, assisti o especial que foi feito em 2016, tão bom quanto a série original.

Com isso, eu proponho aqui que você relembre as séries que conquistaram seu coração no passado e faça uma visita para ver o que acha dela. Eu selecionei algumas bem bacanas que valem conferir novamente, mas certamente, enquanto eu falo por aqui, você já está pensando em algum seriado específico.

Então, vamos lá?

Gilmore Girls – Netflix

A série conta a história das três mulheres Gilmore, mãe, filha e avó. Elas são diferentes e iguais ao mesmo tempo, e têm que lidar com as relações complicadas e mágoas que aconteceram ao longo de anos. Tudo isso regado à muito café e comentários sarcástico. Uma delícia de assistir e ainda tem um especial que foi lançado 10 anos depois da finalização da série, que valem muito a pena conferir.

Smallville – HBO Max e Prime Video

Quem era o Super-Homem antes de ter esse título? Smallville conta a história de Clark Kent desde o seu nascimento, focando nos anos de adolescência em que tinha que lidar com as angústias juvenis e descobertas de sua força. Tom Welling está excelente no papel do nosso super-herói, conquistando corações, tudo ao som de ótimas músicas e uma temática bem levinha para assistir no fim de semana.

Sex and The City – HBO Max

Esta série conta a história de quatro melhores amigas e suas aventuras sexuais na cidade de Nova York. Tudo narrado por Carrie, uma delas, que é escritora. Além de ter vários looks de alta moda, assistir à série novamente nos faz refletir sobre o quanto a sociedade mudou em termos de liberdade sexual e preconceitos. É uma experiência bem interessante. Além disso, conta com 2 filmes lançados anos depois e uma spin-off que foi lançada em 2021 e deu um bom resultado.

Friends – HBO Max

Uma das maiores séries de todos os tempos sempre merece ser revisitada. Aliás, Friends é do tipo que está sempre na nossa rotina, quando precisamos relaxar um pouco, sem pensar demais. Seis amigos estão no início da fase adulta e lidam com os desafios que isso implica.

São episódios curtos de muito humor e calorzinho no coração. Quem é fã, normalmente diz que é como se eles fossem nossos amigos de verdade. 15 anos após a finalização da série, foi lançado um especial documental reunindo todo o elenco e relembrando curiosidades da época. É de chorar de emoção e sorrir ao mesmo tempo. Vale a pena!

