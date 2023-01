Sertanejo tem carro destruído após acidente em Aracaju

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor sertanejo Wallas Arrais, dono do hit ‘Cafofo’, em parceria com Gusttavo Lima, se envolveu em um acidente de carro na saída de Aracaju, em Sergipe, que deixou a frente do veículo completamente destruída.

Arrais estava no carro com a namorada, o irmão e o motorista, quando o veículo colidiu com um caminhão. Segundo o artista, o motorista que levava eles não viu um quebra mola ao tentar frear, acabou pulando o quebra mola e batendo na traseira do caminhão.

No Instagram, o artista compartilhou com os fãs o estado que o carro ficou e tentou tranquilizar os seguidores quanto ao estado de saúde dele.

“Vim avisar que estamos todos bem. Gloria a Deus mil vezes por mais um livramento. Tanto eu, quanto minha namorada, meu irmão e o morotista, estamos todos bem após o acidente”, escreveu.

O artista ainda falou sobre ter passado por um livramento e agradeceu a Deus pela vida. “Deus disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei”, disse no Instagram.

Na ocasião, o artista mostrou uma imagem santa localizada em frente onde o carro bateu.

“Até quando Deus parecia ter me abandonado, Ele estava me vigiando. Mesmo quando Ele parecia indiferente ao meu sofrimento, estava vigiando. E, quando eu perdi toda esperança de ser salvo, Ele me deu descanso, me deu um sinal para eu continuar a jornada”

