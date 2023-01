Serviços de saúde são oferecidos na Estação Rodoviária de metrô

Foto: Divulgação

Três serviços de saúde serão oferecidos gratuitamente na Estação Rodoviária de metrô, em Salvador, entre os dias 24 e 26 de janeiro. A informação foi divulgada pela CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, nesta sexta-feira (20).

Os serviços disponibilizados serão aferição de pressão arterial, teste de glicemia e massoterapia. O atendimento será de 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30.

Em parceria com a Se7e Centro Tecnológico, a ação faz parte do programa Caminhos para a Saúde, e vai abordar dois relevantes temas: janeiro roxo, sobre a prevenção à hanseníase, e janeiro branco, que chama a atenção para o cuidado com a saúde mental.

Serviço

O quê: Caminhos para a Saúde

Quando: 24 a 26 de Janeiro, das 7h30 às 10h30 e das 16h30 às 19h30

Onde: Estação Rodoviária do Metrô

Serviços oferecidos: Massoterapia, aferição de pressão e teste de glicemia, além de orientações de prevenção à Hanseníase e importância dos cuidados com a Saúde Mental

