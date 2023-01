Servidor em torre HP ProLiant ML30 Gen10 2023 (avaliação e avaliação)

Escolher o melhor servidor também quando vários servidores estão disponíveis no mercado pode ser difícil. É quase impossível saber por onde começar. Uma rápida pesquisa sobre os servidores que correspondem aos dados de sua necessidade pode ser uma boa escolha para ajudar a tirar suas dúvidas. Portanto, este artigo é sobre um dos melhores servidores em torre disponíveis, ou seja, HP ProLiant ML30 Gen10. Animado? Sim.

Os servidores em torre são projetados de forma que fiquem na vertical sobre uma superfície plana para fornecer um bom sistema de servidor. Isso melhora a eficiência energética para reduzir o custo total de propriedade.

Esses são os servidores confiáveis ​​criados para nossa geração, onde os casos de roubo estão sempre aumentando. Ele mantém nossos dados seguros e mantém a privacidade. Nesta era de inovações, os servidores HP ProLiant Tower oferecem valor de negócios simples e eficiente, recursos para tornar a TI mais simples e facilmente compreensível. É uma das melhores opções disponíveis para quem procura um sistema de servidor de ponta.

Originalmente, o ProLiant era comercializado pela Compaq e ocupou uma grande fatia do mercado.

O HP Proliant é um dos servidores mais flexíveis disponíveis. Ele oferece mais poder de computação do que os lançados como concorrentes. Ele também fornece sua versão gratuita suportada até 8UMs.

Esses servidores seriam uma boa opção para estabelecer em seus escritórios remotos/filiais, data centers ou SMBs. Os servidores Proliant oferecem amplos recursos avançados. Eles vêm com fontes de alimentação duplas com suporte de configuração redundante. Os servidores Proliant estão disponíveis em cinco tipos diferentes: ML, DL, BL, SY e Apollo. Dos quais, o ProLiant ML vem com servidores em torre! DDR4 SDRAM é o tipo de memória do computador disponível nele.

Todas as variantes: servidor em torre ML30 Gen10

Para descobrir mais sobre isso, vamos fazer um breve tour pelos servidores HP ProLiant Tower. Vamos dar uma olhada em suas características.

RECURSOS:

1. Se olharmos para esta torre de servidor, externamente é de um tamanho médio que é fácil de escolher.

2. Esses dispositivos possuem compartimentos hot-swap que servem como substitutos para discos rígidos e seus CD-ROMs. se, em qualquer caso, qualquer unidade não funcionar, ela pode ser substituída sem desligar o sistema.

3. Internamente, possui 4 slots de expansão PCIe que podem ser usados ​​para portar as placas de expansão. Eles podem ser usados ​​para adicionar GPUs, placas Wi-Fi ou SSD. Esses slots são elétricos e se conectam diretamente às CPUs.

4. Na parte traseira do dispositivo há quatro portas USB. Possui uma porta COM serial que é usada para periféricos como modems, mouse, etc.

5. O HP PROLIANT ML30 Gen10 está disponível em dois tamanhos diferentes de 16 GB, 2 TB SATA e 16 GB, 4 TB SATA. Além disso, você pode verificar sua versão Intel Xeon E-2136 com 64 GB DDR4, SSD de 8 TB com Windows Server 2019.

6. O tipo de memória do computador é SDRAM DDR4.

7. Ele funciona em um processador Quad-Core 3.3GHz 8MB CPU, Turbo até 4.3GHz. Este processador funciona em uma marca chamada INTEL.

8. Possui um único cabo para fazer seu acesso à fonte de alimentação.

9. Internamente, possui um design bastante padronizado. Ele contém uma grande malha de fios conectados de um ponto ao outro.

10. Ele pesa 17,6kg. Dimensões são 47,5 * 17,5 * 36,83 cm.

11. Possui 1 plugue não quente, não redundante.

12. Na parte traseira deste dispositivo há um olho de cadeado, slot de segurança Kensington, um clipe de cabo de alimentação e uma porta iLO.

Prós:

Este dispositivo possui vários PROS, alguns deles são:

É um dispositivo poderoso, mas acessível para os inúmeros recursos que oferece.

Este dispositivo é alimentado por até 6 núcleos no Intel XeonEProcessor.

Oferece flexibilidade em diferentes necessidades de armazenamento. Existem quatro grandes fatores de forma presentes que podem ajudá-lo a encontrar o ajuste de armazenamento certo.

Para aumentar a confiabilidade, o kit de fonte de alimentação hot-plug HPE 500W flex slot platinum está presente nele.

Possui uma proteção de segurança de silício integrada para aumentar sua vida útil.

É eminentemente acessível em comparação com outras torres com tantos recursos nele.

Ele fica de olho nos componentes críticos e fornece alertas de falha em caso de algum.

Ele inclui configurações que fornecem acesso remoto fácil e maior eficiência energética.

Ele pode fornecer desempenho máximo para os requisitos atuais e expansão para crescimento futuro.

Se qualquer objeto tem seus prós, também tem seus contras.

Contras:

Possui controlador RAID S100i que possui algumas imitações

Haverá custos extras para armazenamento e é menos bem construído.

O que há de novo neste dispositivo?

Especificações: Servidor HP ProLiant ML30 Gen10

Este dispositivo possui uma porta iLO dedicada e um kit opcional de porta serial.

Tem ofertas SMB.

A bordo Suporte M.2 NVMe SSD.

Tem um sistema operacional fácil de usar. O ClearOS permite que qualquer pessoa construa um servidor totalmente funcional.

Possui LED de integridade na vista frontal deste dispositivo.

Ele tem um UDIMM de memória padrão HPE DDR4 de 2.666 MT/s.

Características padrão

Possui um sistema de atualização inteligente para atualizar seus servidores para as atualizações mais recentes, se houver.

Tem um pacote de amplificador iLO

Ferramenta de interface RESTful para descobrir e implantar servidores em escala.

Ele vem com uma garantia que inclui peças de 3 anos, mão de obra de 1 ano, 1 ano no local.

É escalável e pode ser colocado na mesa, mas a escala de memória e capacidade de armazenamento de dados é alta o suficiente para suportar um melhor desempenho do servidor.

Especificações técnicas

Este dispositivo tem uma classificação máxima de BTU

Possui uma saída de fonte de alimentação de estado pronto e uma temperatura de entrada do sistema.

Tem uma inicialização segura.

Possui configurações de pilha de rede.

Design e hardware

O design do servidor HP ProLiant ML30 Gen10 é bastante compacto, você pode ver o hardware por fora e por dentro.

Placa-mãe, SSD e CPU

Perguntas frequentes: FAQ

1. É flexível de usar?

Há uma opção de fonte de alimentação redundante e hot-plug de até 4 LEF ou 8SEF que fornecem disponibilidade e flexibilidade. SAS é atualizado com tendência de expansão aprimorada. Você mesmo ficará surpreso ao perceber seu funcionamento e o quanto está beneficiando você.

2. O HP ProLiant ML30 é seguro?

O HPE ProLiant ML30 Gen 10 é um dos servidores mais confiáveis ​​com o firmware principal ancorado diretamente na proteção de silício fornecida por ele. Com validação de firmware Runtime, edição de segurança premium avançada, o firmware do servidor é verificado a cada 24 horas, o que verifica a validade e a credibilidade.

3. Quais são seus softwares de armazenamento?

O software de armazenamento nesses dispositivos é usado para simplificar a infraestrutura de armazenamento e proteger suas informações vitais. Este dispositivo faz uso de software de proteção e recuperação de dados para protegê-lo de forma econômica contra desastres e garantir a segurança de seus documentos comerciais.

4. Qual é o desempenho do HP ProLiant ML30 Gen10?

Ele usa software de arquivo e migração de dados para cumprir a retenção de dados. Ele melhora o desempenho migrando os dados que não são usados ​​com frequência por você.

Ele faz uso de um software de replicação de dados para recuperação em caso de perda de dados durante um desastre.

O software de gerenciamento de recursos de armazenamento é usado para reduzir os custos operacionais.

Por fim, o software de gerenciamento de dispositivos de armazenamento é usado para habilitar configurações e gerenciamento específicos de hardware em problemas de conectividade.

5. É acessível?

Bem, o melhor servidor básico a um preço acessível é o HPE ProLiant ML30 Gen 10. Ele possui muitos recursos que também estão disponíveis a uma taxa mínima. Ele tem um ótimo núcleo Intel com armazenamento de memória extra.

6. Qual é a utilidade do HPE StoreVirtual VSA?

Você pode usá-lo para criar uma matriz virtual em seus servidores. É um software com 1TB de capacidade sem custo extra.

GUIA DO COMPRADOR: Servidor em torre HP ProLiant ML30 Gen10

Antes de comprar qualquer servidor em torre, conheça os detalhes dos requisitos do software de banco de dados. Sua capacidade interna de funcionamento e se cabe no seu orçamento. O SERVIDOR DE TORRE HP ProLiant ML30 Gen10 é uma boa escolha se você estiver disposto a comprar um.

É mais adequado para grandes escritórios. Além disso, possui os melhores centros de atendimento e suporte. O centro de suporte da HPE permite que você resolva todos os seus problemas por meios online e offline. Ele ainda dá a este dispositivo uma garantia de um determinado período de tempo.

Conclusão:

Espero que o guia acima tenha sido suficiente para ajudá-lo a conhecer o HP ProLiant ML30 Gen10 TOWER SERVER. Você só precisa conhecer bem seus requisitos e, em seguida, comprar essas torres de servidor. Embora, do ponto de vista de um profissional, eu possa garantir que este HP ProLiant atenderia a todos os seus requisitos. É um dos dispositivos mais recomendados.

Quero dizer, do que mais uma pessoa precisaria se um dispositivo suporta 64 GB de memória. Acima de tudo, o maior benefício deste dispositivo é que ele é uma abordagem para produtos ecologicamente corretos e pode ser reciclado. É um servidor confiável que pode facilmente atender ao seu orçamento e cabe no bolso. Este dispositivo ainda tem capacidade para expansão interna de discos.

Depois de ler este artigo, você deve finalmente estar ciente das funções, prós e contras do SERVIDOR DE TORRE HP ProLiant ML30 Gen10, o que significa que você sabe qual comprar. Além disso, espero que este artigo forneça muitas informações sobre os recursos internos e externos. Sempre planeje com antecedência por cinco anos ao acessar suas necessidades de servidor. Não se esqueça de compartilhar isso com outras pessoas. Saúde!