SES DF define banca de concurso público

Recentemente, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES DF) informou que já definiu a banca organizadora responsável pelo seu próximo certame.

Nesse sentido, o Instituto Consulplan será a empresa que comandará o novo processo seletivo. Isto é, que conta com a oferta de vagas para técnicos e analistas.

A publicação da dispensa da licitação que confirma a contratação da banca ocorreu em edição do Diário Oficial da última segunda-feira, 02 de janeiro.

Desse modo, na função de organizador do novo concurso, o Instituto Consulplan terá sob sua responsabilidade a realização das inscrições, aplicação das avaliações e divulgação dos resultados finais do certame da secretaria, por exemplo.

Após a divulgação do documento, o próximo passo será formalizar o contrato entre a empresa e o governo do Distrito Federal. Então, com a conclusão destes passos, já poderá ocorrer a divulgação do edital oficial.

Veja também: Como voltar ao ritmo de estudos para concurso após festas de fim de ano?

Entenda melhor, abaixo, como será este novo certame.

Quais serão os cargos?

O novo concurso da SES DF conta com a oferta de vagas para os cargos de técnicos e analistas em Gestão e Assistência Pública à Saúde. Além disso, o processo já possui autorização desde o dia 30 de junho do ano passado.

A expectativa, portanto, é de que o processo seletivo disponibilize cerca de 4.002 oportunidades efetivas.

De acordo com a edição do Diário Oficial do Distrito Federal em que ocorreu a liberação do concurso, as vagas serão para os cargos de:

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde, com 1.750 vagas de ingresso imediato e outras 1.700 para a formação de cadastro de reserva.

Técnico em Gestão e Assistência Pública à Saúde, com 1.750 vagas de ingresso imediato e outras 1.700 para a formação de cadastro de reserva. Analista em Gestão e Assistência Pública à Saúde, 300 vagas para ingresso imediato e 1.952 para formação de cadastro de reserva.

Nesse sentido, o cargo de Técnico exige ensino médio completo. Assim, o profissional terá uma remuneração inicial de R$ 1.698,46 para uma jornada de trabalho de 20 horas de semanais e de R$ 3.396,91 para 40 horas por semana.

Já o cargo de Analista exige ensino superior em áreas específicas. Desse modo, sua remuneração inicial é de R$ 1.735,50 para 20 horas de trabalho por semana e R$ 3.471 para 40 horas.

Segundo a organização do processo seletivo, caso o andamento do concurso ocorra com a agilidade, a expectativa é de que o edital oficial saia durante os primeiros meses deste ano de 2023.

Ademais, os novos concursos para a SES DF já possuem previsão orçamentária para este ano. Isto é, o que favorece para que a divulgação dos editais e, consequentemente, a nomeação dos aprovados ocorra de forma mais ágil.

Ao todo, a pasta irá contar com a oferta de 8.600 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior.

SES DF tem outro concurso em andamento

Para além da seleção para Técnico e Analista que terá edital em breve, a SES DF já possui outro certame em andamento.

Nesse sentido, em 23 de dezembro de 2022, a SES DF publicou em edição do Diário Oficial o edital de seu novo concurso público para os cargos de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde.

Ao todo, portanto, serão 17 vagas para ingresso imediato e 400 para a formação de cadastro de reserva para o cargo de agente de vigilância ambiental. A oportunidade conta com um salário inicial de R$ 4.485.

Já para o posto de agente comunitário de saúde, serão 102 vagas imediatas e outras 500 para a formação de cadastro de reserva. O cargo conta com remuneração inicial de R$ 1.988.

Veja também: Concurso TRF pode sair em 2023

“O governador Ibaneis Rocha determinou que priorizássemos a realização de novos concursos. Somente hoje publicamos dois novos editais. Um para a Secretaria de Saúde e outro para a área de gestão e fiscalização, da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Isso vai melhorar a qualidade dos serviços e a assistência a nossa população”, destacou o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz.

Inscrições começam dia 30

As inscrições para o processo seletivo da SES DF deverão se iniciar a partir do dia 30 de janeiro, estando abertas até 06 de março de 2023.

É importante lembrar que os cargos possuem exigência de ensino médio completo dos candidatos. Ademais, o valor da taxa de inscrição é de R$ 65 e R$ 70, a depender do cargo que o candidato escolher.

O concurso terá a Fundação de Apoio Tecnológico (Funatec) como banca examinadora. Assim, as provas devem ocorrer no dia 26 de março com 60 questões objetivas de caráter eliminatório e classificatório.

A homologação do concurso tem previsão para 22 de maio, e as nomeações dos candidatos que obtiverem a aprovação, deverão ocorrer durante o segundo semestre de 2023.

SES DF renova contratos de servidores temporários

O governo do Distrito Federal informou que irá realizar a renovação do contrato temporário de 1,4 mil profissionais da SES DF.

O governador Ibaneis Rocha, então, sancionou, em dezembro de 2022, a lei que possibilita a prorrogação de contratos por mais uma vez dentro de um período de 12 meses.

A sanção modifica a Lei nº. 4.266, de 2008, que regulamentava a permissão de somente uma renovação dos contratos temporários da pasta.

“Acabei de sancionar a lei que vai permitir a prorrogação por mais 9 meses dos contratos temporários de 1,4 mil profissionais da saúde do DF. São agentes comunitários de saúde, agentes de vigilância, técnicos em enfermagem, entre outras categorias importantes. Estamos trabalhando firme para melhorar a assistência em saúde para toda a população”, declarou o governador por meio de suas redes sociais.

Veja também: Concurso TRE será unificado?

Segundo o governo do Distrito Federal, portanto, contratos médicos, fisioterapeutas, técnico de enfermagem, agente comunitários, assistência social, entre outros serão estendidos.

“A legislação anterior só permitia um único contrato pelo período de um ano sendo renovado uma única vez. Agora, com a sanção do governador, conseguimos prorrogar e garantir o serviço desses profissionais. Esses profissionais são essenciais até a conclusão do processo de contratação dos efetivos”, pontuou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Reforço no setor da saúde

Durante o período dos últimos quatro anos, houve a contratação de cerca de 11,5 mil profissionais para a melhoria do serviço de saúde.

Além da realização de contratos temporários na SES DF, a pasta também vem se preparando para efetuar a contratação de diversos profissionais por meio do lançamento de novos concursos públicos.