Sesc RJ abre 625 vagas para cursos gratuitos de inglês e espanhol; não perca!

O Sesc RJ ( Rio de Janeiro) anuncia 625 vagas para cursos de língua estrangeira. As oportunidades são para inglês e espanhol em diversos níveis.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Sescrio, site responsável pelos cadastro on-line. O período de inscrição inicia no dia 24 de janeiro.

Vale lembrar que no total, são 83 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais de até 3 horas.

Vagas Sesc RJ

Ao todo são 625 vagas. A modalidade de ensino depende do nível. Os níveis básico A1 e A2 e intermediário B1 e B2 são oferecidos nas modalidades presencial e virtual. Os demais (avançado C1 e C2), apenas em ambiente virtual.

Os município de Rio de Janeiro (Madureira, Ramos e Tijuca), Duque de Caxias, São João de Meriti, Campos, Niterói, São Gonçalo e Três Rios vão acontecer as aulas virtuais.

Quem pode se inscrever?

Por se tratar de um programa gratuito, existem requisitos estabelecidos. Para se inscrever, o candidato precisa ter mais de 15 anos de idade, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (e seus dependentes) e alunos da educação básica da rede pública têm preferência.

O projeto faz parte do curso de Imersão em Língua Estrangeira do Sesc RJ. A metodologia usada engloba o uso de vídeo, assim como situações do dia a dia. As aulas devem começar no dia 27 de fevereiro.