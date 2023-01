Sessenta e sete baianos são presos em Brasília por ligação com atos terroristas; veja quem são

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Sessenta e sete bolsonaristas radicais baianos foram presos em Brasília por envolvimento nos atos terroristas de 8 de janeiro. Os nomes dos detidos foram divulgados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Distrito Federal.

Desses, 41 são homens e 26 são mulheres. A lista também mostra a situação prisional de cada um deles até a última sexta-feira (20). Até a data, 62 baianos estavam custodiados em Brasília e outros cinco tinham sido liberados, com o uso da tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Seap, a maior parte dos homens nascidos na Bahia presos tem entre 41 e 58 anos, e as mulheres apresentam idades superiores a 41 anos.

O baiano mais novo preso é Abdias Joaquim dos Reis, que completou 18 anos em 25 de dezembro do ano passado. O mais velho é Marcelo Areias dos Santos, de 58 anos, que foi liberado com o uso de tornozeleira eletrônica.

Alessandra Faria Rondon, de 46 anos, que está custodiada na Penitenciária Feminina do DF, é a mais nova. Rosaneide odrigues Souza, de 60 anos, que também foi liberada com monitoração do equipamento eletrônico, é a baiana mais velha.

Abdias Joaquim dos Reis – 18 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Adalto da Silva Araújo – 26 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Ailson da Silva Moreira – 27 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Amarildo Rodrigues da Silva- 28 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

André Luiz Barreto Rocha – 28 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Antônio Luís da Silva – 28 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Carlos Alberto da Silva Nascimento – 29 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Carlos Alberto dos Santos Queiroz – 30 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Charles Marques Vicentine Miranda – 32 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Charles Rodrigues dos Santos – 33 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Cleriston Pereira da Cunha – 34 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Dyego dos Santos Silva – 34 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Edilson Pereira da Silva – 35 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Elielson dos Santos – 36 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Eliseu Santos de Jesus – 37 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Erivaldo Macêdo – 37 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Filipe Cerqueira de Santana -37 anos -custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Gilvan Estrela da Silva – 38 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Iranilton Souza da Silva- 38 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Jamildo Bomfim de Jesus – 38 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Jhon Manoel de Oliveira – 39anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

João Antônio Pereira – 39 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Joelton Gusmão de Oliveira – 40 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

José Carlos da Silva Soares – 40 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

José Felisberto da Silva de Assis Conceição – 41 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

José Romilson Magalhães Farias – 41 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Josevaldo Raimundo da Silva Araújo -41 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Juary Cordeiro de Araújo – 43 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Júlio Cézar Duarte Lemos – 43 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Lucas de Jesus Lima – 43 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Mailton Ribeiro Santana – 44anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Matheus Fernandes Bomfim – 44anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

PedroBarbosa de Souza – 44anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Rafael Oliveira Bemfica – 45 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Renan Ferreira da Silva – 45 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Rosário Lucas Pereira – 45 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Rosildo Francisco de Jesus Santos – 45 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Sérgio de Oliveira Carvalho – 45 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Wheroilton Pereira de Castro – 46 anos – custodiado no Centro de Detenção Provisória II;

Alessandra Faria Rondon – 46 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Crisleide Gregório Ramos – 47 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Edlene Roza Meira – 48 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Iolanda Vieira Oliveira – 48 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Joelma Souza Cardoso Souza – 49 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Joseane Neves Evangelista – 49 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Josilene Rodrigues da Silva – 51anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Keityane da Costa Pimenta – 51anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Lenice Santana Baleeiro – 51 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Lindinalva Pereira de Castro – 51 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Luciana Faskony Dória – 51 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Lucileide Dias da Silva – 51 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Maria Virginia de Souza Aguiar – 52 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Marizete Canuto Araújo – 53 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Nilma Lacerda Alves – 53 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Noelza Soares Braga Lima – 53 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Priscila Ramos de Jesus Santos – 54 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Renata Sousa Massa – 55 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Santa da Silva – 55 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Silvia Cristina Nunes de Castro – 55 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Tatiane Oliveira dos Santos – 55 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Vancleia Lima de Oliveira – 56 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal;

Vilma Teixeira de Oliveira – 56 anos – custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal.

Ana Lúcia Cruz Cerqueira – 57 anos;

Andrey Farias Santos – 58 anos;

Marcelo Areias dos Santos – 58 anos;

Maria Gleide Silva do Nascimento – 59 anos;

Rosaneide Rodrigues Souza- 60 anos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.