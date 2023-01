Sete pessoas são resgatadas após desabamento na Federação

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Sete pessoas, incluindo um bebê, e um cachorro foram resgatados do imóvel que ficou interditado depois que um prédio desabou na tarde desta terça-feira (17), no bairro da Federação, em Salvador. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Segundo o órgão, nenhum deles teve ferimentos e não havia ninguém nos escombros.

O prédio ficava localizado na rua da Jurema. Equipes da Defesa Civil (Codesal) e guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) realizaram uma vistoria no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Neoenergia Coelba e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também foram acionadas.

Segundo as informações dos órgãos, o imóvel tinha três andares e teria desabado sobre outros dois, incluindo o onde estavam as pessoas e o animal resgatados. Não se sabe ainda o que provocou o desabamento. Equipes da Codesal vão avaliar a área para que as partes que sobraram sejam demolidas e o material seja removido do local.

Os órgãos não detalharam onde as pessoas que moravam nos imóveis afetados passarão a noite.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.