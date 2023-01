Setor hoteleiro de Salvador prevê 100% de ocupação no Carnaval

Foto: Bruno Concha/Secom e Jefferson Peixoto/Secom

O setor hoteleiro de Salvador está animado para a temporada de Carnaval. Segundo Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia (ABIH-BA), a estimativa é de que o pico de ocupação seja de 100% nessa época do ano.

De acordo com o presidente da ABIH-BA, Luciano Lopes, o Reveillón obteve uma média de ocupação entre 95% e 100% , o que é um bom sinal para o Carnaval. “As expectativas são boas. Temos essa estimativa de que a cidade esteja completamente cheia no período”, afirma ele.

Além disso, observa-se que o aumento na procura por hospedagem no verão está muito parecido com a movimentação em 2019. Caso a procura siga esse comportamento, a ocupação até fevereiro deve ser de, em média, 70%, como era no período pré-pandemia.

Caso a taxa se mantenha assim, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) estima que a receita turística gire em torno de R$5 bilhões. O órgão espera que a cidade receba aproximadamente 3 milhões de turistas.

Até a última quarta-feira (18), cerca de 12.578 visitantes chegaram ao porto de Salvador em três navios de cruzeiro. A estimativa é de que outros 40 navios cheguem venham à capital até abril.

