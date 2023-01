SETUR Penedo registra mais de 95% de ocupação para Festa de Bom Jesus dos Navegantes

Assessoria SETUR

As festividades de Bom Jesus dos Navegantes já estão dando o que falar, não só na cidade de Penedo, mas também em toda a região e no estado de Alagoas.

A tradicional e mais famosa festa do baixo São Francisco já mostra reflexos positivos para a economia local, principalmente no setor de turismo. Prova disso é a grande movimentação de turistas, gerando mais de 95% de ocupação nos meios de hospedagens de Penedo.

A expectativa é que hotéis e pousadas tenham uma grande demanda até o próximo dia 08 de janeiro, dia do encerramento da festa com seu ponto alto, a procissão fluvial no rio São Francisco.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo, realizar eventos do porte da Festa de Bom Jesus dos Navegantes é fundamental e importante, pois todos os lados ganham.

“A Festa de Bom Jesus dos Navegantes é conhecida, famosa e considerada a maior festa religiosa do estado de Alagoas. Ao realizar todos os anos, mantendo a tradição, além de proporcionarmos alegria para a comunidade católica, proporcionamos, também, alegria para os demais públicos e aquecimento na economia local”, explicou o gestor da SETUR.

Além de uma grande programação religiosa, a Festa de Bom Jesus dos Navegantes contará, ainda, com atrações esportivas, culturais e artísticas locais e nacionais.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo