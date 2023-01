Seu Jorge tenta registrar filho com o nome de Samba, mas cartório nega

Foto: Paulo Belote/TV Globo

Parece que Seu Jorge e a terapeuta Karina Barbieri estão enfrentando problemas para registrar o filho do casal, nascido no último final de semana, em um cartório de São Paulo.

Segundo informações da Band, os dois planejavam nomear o pequeno como Samba, mas o pedido foi negado pelo Cartório do Jardim Paulista, localizado em São Paulo.

Após a recusa, Seu Jorge teria acionado advogados para tentar resolver a situação e conseguir dar o nome de Samba para o quarto filho.

Vale lembrar que a decisão do cartório estaria baseada no artigo 55 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em que preserva nomes que possam levar crianças a serem vítimas de bullying ou preconceito.

“O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se confirmarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos”, diz trecho da lei.

