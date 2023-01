Seven Trade OFERECE EMPREGOS em SP, RJ, RN e PE

Veja o que é necessário para efetivar a sua candidatura.

A Seven Trade, empresa do Grupo Trademarkt, um dos maiores grupos econômicos de trade marketing do Brasil, está em busca de novos colaboradores no mercado de trabalho. Reconhecida pela sua solidez financeira e parcerias estratégicas junto a seus clientes, vale a pena conferir a lista de oportunidades disponíveis:

Analista de Inteligência – São Paul0 – Efetivo

Promotor (a) Junior (Temporário) | Barueri, Osasco e Santana de Parnaíba – Temporário;

Promotor (a) Junior (Temporário) | Recife e região – PE – Recife – PE – Temporário;

Promotor (a) Líder com carro | Natal/RN – Temporário – Natal/RN;

Promotor (a) Líder com carro | Rio de Janeiro/RJ e região – Temporário;

Promotor (a) Líder com carro | São Paulo/SP – Temporário – SÃO PAULO;

Promotor (a) Líder com CNH – Zona Sul – São Paulo – Temporário;

Coordenador(a) de Inteligência de Mercado – São Paulo – Efetivo;

Demonstradora – São Paulo (Temporário) Todas as regiões – Banco de talentos;

Estágio Comercial – São Paulo – Estágio;

Promotor de Vendas Junior – Rio de Janeiro/RJ – Efetivo;

Supervisor de Campo – (Temporário) – SÃO PAULO;

WAP – Promotor (a) Líder com Carro | Recife – PE – Recife – PE – Efetivo;

WAP – Promotor (a) Líder com Carro | Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Seven Trade e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Seven Trade, é válido frisar que a empresa busca sempre um olhar inovador e tecnológico para nos destacar no mercado como o melhor grupo de trade marketing. Portanto, quer uma equipe que esteja com o mesmo espírito para fazer parte dessa visão.

Por fim, vale ressaltar que a Seven Trade ressignificou o trade marketing. Não à toa, são apaixonados pelo que fazem e busca pessoas e soluções que compartilhem das mesmas crenças e objetivos.

